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NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Almanya'ya geçiyor
NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Almanya'ya geçiyor
NATO'nun acil durumlara karşı yüksek hazırlık seviyesinde tutulan askeri kuvvetinin komutası 1 Ocak'ta Almanya'ya geçecek. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T15:52+0300
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında İttifak tarihinde ilk kez aktif hale getirilen NATO Mukabele Kuvvetinin bir parçası olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) yaklaşık 11 bin 500 askerden oluşuyor.2021'de Türkiye'nin, 2022'de Fransa'nın komutasını üstlendiği kuvvetin liderliğini 2023 boyunca Almanya yapacak.Birkaç gün içinde acil durumlara müdahale edebilecek şekilde hazır tutulan kuvvete Almanya'nın dışında Belçika, Çekya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve Slovenya katkı verecek. Almanya ayrıca ilk kez VJTF içindeki Özel Kuvvetlerin de komutanlığını yürütecek.Ukrayna'daki savaşın Şubat 2022'de başlamasından hemen sonra NATO'nun yüksek hazırlık seviyeli gücünün bazı unsurları Romanya'ya konuşlandırılmıştı.VJTF, Rusya'nın Kırım'ın referandumla Rusya'ya bağlanması ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından 2014'te kurulmuştu.
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nato, almanya, rusya
nato, almanya, rusya

NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Almanya'ya geçiyor

15:52 28.12.2022
© İHA / TOMS KALNINSNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© İHA / TOMS KALNINS
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NATO'nun acil durumlara karşı yüksek hazırlık seviyesinde tutulan askeri kuvvetinin komutası 1 Ocak'ta Almanya'ya geçecek.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında İttifak tarihinde ilk kez aktif hale getirilen NATO Mukabele Kuvvetinin bir parçası olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) yaklaşık 11 bin 500 askerden oluşuyor.
2021'de Türkiye'nin, 2022'de Fransa'nın komutasını üstlendiği kuvvetin liderliğini 2023 boyunca Almanya yapacak.
Birkaç gün içinde acil durumlara müdahale edebilecek şekilde hazır tutulan kuvvete Almanya'nın dışında Belçika, Çekya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve Slovenya katkı verecek. Almanya ayrıca ilk kez VJTF içindeki Özel Kuvvetlerin de komutanlığını yürütecek.
Ukrayna'daki savaşın Şubat 2022'de başlamasından hemen sonra NATO'nun yüksek hazırlık seviyeli gücünün bazı unsurları Romanya'ya konuşlandırılmıştı.
VJTF, Rusya'nın Kırım'ın referandumla Rusya'ya bağlanması ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından 2014'te kurulmuştu.
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