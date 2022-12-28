https://sputniknews.com.tr/20221228/muglada-deprem-oldu-1065122425.html
Muğla'da deprem oldu
Muğla'da deprem oldu
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T10:32+0300
2022-12-28T10:32+0300
2022-12-28T10:35+0300
türkiye
deprem
muğla
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.51'de meydana gelen depremin, Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 212 kilometre olarak ölçüldü.Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221228/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1065119678.html
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deprem, muğla, afad
Muğla'da deprem oldu
10:32 28.12.2022 (güncellendi: 10:35 28.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.51'de meydana gelen depremin, Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 212 kilometre olarak ölçüldü.
Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.