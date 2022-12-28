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Muğla'da deprem oldu
Muğla'da deprem oldu
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
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deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.51'de meydana gelen depremin, Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 212 kilometre olarak ölçüldü.Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221228/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1065119678.html
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deprem, muğla, afad
deprem, muğla, afad

Muğla'da deprem oldu

10:32 28.12.2022 (güncellendi: 10:35 28.12.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.51'de meydana gelen depremin, Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 212 kilometre olarak ölçüldü.
Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
TÜRKİYE
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
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