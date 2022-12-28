https://sputniknews.com.tr/20221228/muglada-deprem-oldu-1065122425.html

Muğla'da deprem oldu

Muğla'da deprem oldu

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

muğla

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.51'de meydana gelen depremin, Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 212 kilometre olarak ölçüldü.Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20221228/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1065119678.html

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deprem, muğla, afad