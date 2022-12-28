https://sputniknews.com.tr/20221228/meteorolojiden-41-ile-sis-uyarisi-goz-gozu-gormeyecek-1065120415.html

Meteoroloji'den 41 ile sis uyarısı: Göz gözü görmeyecek

Meteoroloji'den 41 ile sis uyarısı: Göz gözü görmeyecek

Meteoroloji 28 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak ve kar yağışı yerini güneş bırakıyor. Ancak 41 il sis... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T08:40+0300

2022-12-28T08:40+0300

2022-12-28T08:40+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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pusu

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu zamanla doğusu çok bulutlu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EDİRNE 2°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliİSTANBUL 7°C, 13°CParçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutluKIRKLARELİ 4°C, 12°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKOCAELİ 8°C, 14°CParçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, hafif yağmurluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR -2°C, 8°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliDENİZLİ 5°C, 15°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliİZMİR 9°C, 18°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 2°C, 15°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA 5°C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA 10°C, 19°CAz bulutluISPARTA 1°C, 13°CAz bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliMERSİN 8°C, 18°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 1°C, 8°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliESKİŞEHİR 0°C, 7°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliKAYSERİ -3°C, 5°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliKONYA 0°C, 9°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliKASTAMONU 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliSİNOP 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK 9°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı,Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli yüksekleri kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliSAMSUN 10°C, 10°CÇok bulutlu, yağmurluTOKAT 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliTRABZON 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabahsaatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI -7°C, 5°CÇok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliERZURUM -9°C, 0°CÇok bulutluMALATYA 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliVAN -5°C, 4°CÇok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliGAZİANTEP 3°C, 13°CParçalı bulutluMARDİN 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu çevreleri sağanak yağışlı

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sis, pusu, hava durumu