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https://sputniknews.com.tr/20221228/meteorolojiden-41-ile-sis-uyarisi-goz-gozu-gormeyecek-1065120415.html
Meteoroloji'den 41 ile sis uyarısı: Göz gözü görmeyecek
Meteoroloji'den 41 ile sis uyarısı: Göz gözü görmeyecek
Meteoroloji 28 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak ve kar yağışı yerini güneş bırakıyor. Ancak 41 il sis... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T08:40+0300
2022-12-28T08:40+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sis
pusu
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu zamanla doğusu çok bulutlu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EDİRNE 2°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliİSTANBUL 7°C, 13°CParçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutluKIRKLARELİ 4°C, 12°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKOCAELİ 8°C, 14°CParçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, hafif yağmurluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR -2°C, 8°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliDENİZLİ 5°C, 15°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliİZMİR 9°C, 18°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 2°C, 15°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA 5°C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA 10°C, 19°CAz bulutluISPARTA 1°C, 13°CAz bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliMERSİN 8°C, 18°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 1°C, 8°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliESKİŞEHİR 0°C, 7°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliKAYSERİ -3°C, 5°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliKONYA 0°C, 9°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliKASTAMONU 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliSİNOP 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK 9°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı,Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli yüksekleri kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliSAMSUN 10°C, 10°CÇok bulutlu, yağmurluTOKAT 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliTRABZON 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabahsaatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI -7°C, 5°CÇok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliERZURUM -9°C, 0°CÇok bulutluMALATYA 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliVAN -5°C, 4°CÇok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliGAZİANTEP 3°C, 13°CParçalı bulutluMARDİN 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu çevreleri sağanak yağışlı
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sis, pusu, hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sis, pusu, hava durumu

Meteoroloji'den 41 ile sis uyarısı: Göz gözü görmeyecek

08:40 28.12.2022
© AAİstanbul Boğazı, köprü
İstanbul Boğazı, köprü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AA
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Meteoroloji 28 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak ve kar yağışı yerini güneş bırakıyor. Ancak 41 il sis ve pus hadisesi uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu zamanla doğusu çok bulutlu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
DENİZLİ 5°C, 15°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İZMİR 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA 1°C, 13°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
MERSİN 8°C, 18°C
Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 8°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ESKİŞEHİR 0°C, 7°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KAYSERİ -3°C, 5°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KONYA 0°C, 9°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KASTAMONU 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
SİNOP 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı,

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli yüksekleri kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
SAMSUN 10°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabahsaatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -7°C, 5°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ERZURUM -9°C, 0°C
Çok bulutlu
MALATYA 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
VAN -5°C, 4°C
Çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
GAZİANTEP 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu çevreleri sağanak yağışlı
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