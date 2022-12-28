https://sputniknews.com.tr/20221228/mardinde-kokunu-kurutma-operasyonu-61-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1065120996.html

Mardin'de kökünü kurutma operasyonu: 61 kişi hakkında gözaltı kararı

Mardin'de kökünü kurutma operasyonu: 61 kişi hakkında gözaltı kararı

Mardin'de kökünü kurutma operasyonu kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 61 şüpheliden bazıları... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T09:21+0300

2022-12-28T09:21+0300

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türkiye

mardin

uyuşturucu operasyonu

gözaltı

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Zehir tacirlerine karşı "Kökünü Kurutma" operasyonları devam ediyor. Mardin'de 4 aylık takip sonucu 61 şüpheli belirlendi.Şafak vakti zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 152 ekip ve 721 personel katıldı.Şüphelilerden bazıları yakalandı. Bölgede gözaltı işlemleri devam ediyor.

türkiye

mardin

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mardin, uyuşturucu operasyonu, gözaltı