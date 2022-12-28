https://sputniknews.com.tr/20221228/litvanya-ortodoks-kilisesi-meclisi-sinoddan-bagimsizlik-istedi-1065146383.html

Litvanya Ortodoks Kilisesi Meclisi, Sinod'dan bağımsızlık istedi

Litvanya Ortodoks Kilisesi Meclisi, Sinod'dan bağımsızlık istedi

Litvanya Ortodoks Kilisesi’nin kendi kendini yöneten bir kilise statüsüne sahip olması talebiyle Sinod'a başvuruda bulunacağı bildirildi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T21:55+0300

2022-12-28T21:55+0300

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Vilna-Litvanya Piskoposluğu’ndan yapılan açıklamada, Litvanya Ortodoks Kilisesi Meclisinin kendi kendini yöneten bir kilise statüsü verilmesi talebiyle Sinod'a başvuruda bulunulması kararını kabul ettiği belirtildi.Vilna-Litvanya Piskoposluğu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, “Meclis, kilisenin daha fazla bağımsızlık kazanma çizgisine olan bağlılığını bir kez daha teyit etti ve Kutsal Sinod'a başvuruda bulunulmasını kabul etti” denildi.Temmuz ayında Litvanya, Moskova Tüm Rusya Patriği Kirill’in ülkeye girişini yasaklamıştı. Kararın, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin bilinçli olarak reddedilmesi, Rusya'nın uluslararası hukukun normlarını ve ilkelerini ihlal eden saldırgan eylemlerinin haklı çıkarılması ve desteklenmesi" nedeniyle alındığı belirtilmişti.

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