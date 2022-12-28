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https://sputniknews.com.tr/20221228/litvanya-ortodoks-kilisesi-meclisi-sinoddan-bagimsizlik-istedi-1065146383.html
Litvanya Ortodoks Kilisesi Meclisi, Sinod'dan bağımsızlık istedi
Litvanya Ortodoks Kilisesi Meclisi, Sinod'dan bağımsızlık istedi
Litvanya Ortodoks Kilisesi’nin kendi kendini yöneten bir kilise statüsüne sahip olması talebiyle Sinod'a başvuruda bulunacağı bildirildi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T21:55+0300
2022-12-28T21:55+0300
dünya
kilise
litvanya
litvanya ortodoks kilisesi
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Vilna-Litvanya Piskoposluğu’ndan yapılan açıklamada, Litvanya Ortodoks Kilisesi Meclisinin kendi kendini yöneten bir kilise statüsü verilmesi talebiyle Sinod'a başvuruda bulunulması kararını kabul ettiği belirtildi.Vilna-Litvanya Piskoposluğu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, “Meclis, kilisenin daha fazla bağımsızlık kazanma çizgisine olan bağlılığını bir kez daha teyit etti ve Kutsal Sinod'a başvuruda bulunulmasını kabul etti” denildi.Temmuz ayında Litvanya, Moskova Tüm Rusya Patriği Kirill’in ülkeye girişini yasaklamıştı. Kararın, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin bilinçli olarak reddedilmesi, Rusya'nın uluslararası hukukun normlarını ve ilkelerini ihlal eden saldırgan eylemlerinin haklı çıkarılması ve desteklenmesi" nedeniyle alındığı belirtilmişti.
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kilise, litvanya, litvanya ortodoks kilisesi
kilise, litvanya, litvanya ortodoks kilisesi

Litvanya Ortodoks Kilisesi Meclisi, Sinod'dan bağımsızlık istedi

21:55 28.12.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinMsokova - kilise
Msokova - kilise - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Litvanya Ortodoks Kilisesi’nin kendi kendini yöneten bir kilise statüsüne sahip olması talebiyle Sinod'a başvuruda bulunacağı bildirildi.
Vilna-Litvanya Piskoposluğu’ndan yapılan açıklamada, Litvanya Ortodoks Kilisesi Meclisinin kendi kendini yöneten bir kilise statüsü verilmesi talebiyle Sinod'a başvuruda bulunulması kararını kabul ettiği belirtildi.
Vilna-Litvanya Piskoposluğu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, “Meclis, kilisenin daha fazla bağımsızlık kazanma çizgisine olan bağlılığını bir kez daha teyit etti ve Kutsal Sinod'a başvuruda bulunulmasını kabul etti” denildi.
Temmuz ayında Litvanya, Moskova Tüm Rusya Patriği Kirill’in ülkeye girişini yasaklamıştı. Kararın, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin bilinçli olarak reddedilmesi, Rusya'nın uluslararası hukukun normlarını ve ilkelerini ihlal eden saldırgan eylemlerinin haklı çıkarılması ve desteklenmesi" nedeniyle alındığı belirtilmişti.
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