https://sputniknews.com.tr/20221228/lavrov-yunanistan-rusyaya-s-300leri-baska-ulkelere-devretmeyecegine-dair-guvence-verdi-1065146945.html
Lavrov: Yunanistan Rusya'ya, S-300'leri başka ülkelere devretmeyeceğine dair güvence verdi
Lavrov: Yunanistan Rusya'ya, S-300'leri başka ülkelere devretmeyeceğine dair güvence verdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Yunanistan’ın Rusya’ya S-300 hava savunma füze sistemlerini başka ülkelere devretmeme yükümlülüklerini aklında tuttuğuna dair... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T22:20+0300
2022-12-28T22:20+0300
2022-12-28T22:23+0300
sergey lavrov
dünya
s-300
yunanistan
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan'ın Rusya'ya, S-300'leri başka ülkelere devretmeyeceğine dair güvence verdiğini açıkladı.Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Lavrov, “Bu yakınlarda, Yunanistan’ın Ukrayna’ya S-300 devretmek istediği yönünde bilgi geçildi. Büyükelçimize talimat verdik, o da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’na başvurdu ve bu sistemlerin Yunanistan’a verildiğini anımsattı” ifadesini kullandı.Kontrata göre, Yunanistan’ın bu sistemleri hiçbir yere devretme hakkına sahip olmadığını anımsatan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
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sergey lavrov, s-300, yunanistan
sergey lavrov, s-300, yunanistan
Lavrov: Yunanistan Rusya'ya, S-300'leri başka ülkelere devretmeyeceğine dair güvence verdi
22:20 28.12.2022 (güncellendi: 22:23 28.12.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Yunanistan’ın Rusya’ya S-300 hava savunma füze sistemlerini başka ülkelere devretmeme yükümlülüklerini aklında tuttuğuna dair güvence verdiğini, Moskova’nın yükümlülüklerin yerine getirilmesini yakından takip ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan'ın Rusya'ya, S-300'leri başka ülkelere devretmeyeceğine dair güvence verdiğini açıkladı.
Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Lavrov, “Bu yakınlarda, Yunanistan’ın Ukrayna’ya S-300 devretmek istediği yönünde bilgi geçildi. Büyükelçimize talimat verdik, o da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’na başvurdu ve bu sistemlerin Yunanistan’a verildiğini anımsattı” ifadesini kullandı.
Kontrata göre, Yunanistan’ın bu sistemleri hiçbir yere devretme hakkına sahip olmadığını anımsatan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz onlara bu yükümlülüklerini hatırlattık. Onlar da bunu hatırladıklarını söyledi. Bu tür şeyleri yakından takip ediyoruz. Aslında bu mesele, Doğu Avrupa’da bulunan birçok silahı kapsıyor. Bu silahlar, verilen izin üzerine eski Varşova Paktı ülkelerinde üretiliyordu. Yani tetikte olmak zorundayız, çünkü ‘Ukrayna Avrupa’dır’, ‘Avrupa da Ukrayna’dır’ diye ‘Ukrayna’yı kurtaralım’ sloganları altında birçok yasa dışı işler yapılıyor.”