Lavrov: Yunanistan Rusya'ya, S-300'leri başka ülkelere devretmeyeceğine dair güvence verdi

“Biz onlara bu yükümlülüklerini hatırlattık. Onlar da bunu hatırladıklarını söyledi. Bu tür şeyleri yakından takip ediyoruz. Aslında bu mesele, Doğu Avrupa’da bulunan birçok silahı kapsıyor. Bu silahlar, verilen izin üzerine eski Varşova Paktı ülkelerinde üretiliyordu. Yani tetikte olmak zorundayız, çünkü ‘Ukrayna Avrupa’dır’, ‘Avrupa da Ukrayna’dır’ diye ‘Ukrayna’yı kurtaralım’ sloganları altında birçok yasa dışı işler yapılıyor.”