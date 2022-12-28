https://sputniknews.com.tr/20221228/lavrov-yeni-bolgelerin-nazilestirilmeden-korunmasi-oncelikli-gorev-1065139024.html
Lavrov: Yeni bölgelerin ‘Nazileştirilmeden’ korunması öncelikli görev
Lavrov: Yeni bölgelerin ‘Nazileştirilmeden’ korunması öncelikli görev
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’ya katılan dört yeni bölgenin tanınmasının Kiev ile diyalog şartlarının başında geldiğini belirtti. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T17:54+0300
2022-12-28T17:54+0300
2022-12-28T17:55+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus tarafının Ukrayna'daki ihtilafın diplomatik yollarla çözümünden vazgeçmediğini, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya'ya ait olduğunun tanınmasının Kiev ile diyalog şartlarının olmazsa olması olduğunu söyledi.Rus televisyonu Perviy Kanal’a konuşan Lavrov, “Rusya Federasyonu'nun, uzun yıllardır maruz kaldıkları Nazizm tehdidinden arındırılması ve orada yaşayan tüm insanların güvenliğinin sağlanması gereken dört yeni bölgesi mutlak önceliğimizdir” dedi.Lavrov ayrıca, ABD'nin Rusya ile savaş halinde olduğunu ve ‘savaşın’ 2014 yılında ‘kolektif Batı’ tarafından ilan edildiğini belirterek, Ukrayna'daki iktidar değişikliğinin ‘ABD güdümlü’ bir darbenin sonucu olduğunu vurguladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da basın mensuplarına demecinde barışçıl bir çözümün başlaması için benzer koşulları dile getirerek, Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçeklikleri dikkate almayan herhangi bir ‘barış planının’ olamayacağını söylemişti.
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rusya, sergey lavrov
Lavrov: Yeni bölgelerin ‘Nazileştirilmeden’ korunması öncelikli görev
17:54 28.12.2022 (güncellendi: 17:55 28.12.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’ya katılan dört yeni bölgenin tanınmasının Kiev ile diyalog şartlarının başında geldiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus tarafının Ukrayna'daki ihtilafın diplomatik yollarla çözümünden vazgeçmediğini, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya'ya ait olduğunun tanınmasının Kiev ile diyalog şartlarının olmazsa olması olduğunu söyledi.
Rus televisyonu Perviy Kanal’a konuşan Lavrov, “Rusya Federasyonu'nun, uzun yıllardır maruz kaldıkları Nazizm tehdidinden arındırılması ve orada yaşayan tüm insanların güvenliğinin sağlanması gereken dört yeni bölgesi mutlak önceliğimizdir” dedi.
Lavrov ayrıca, ABD'nin Rusya ile savaş halinde olduğunu ve ‘savaşın’ 2014 yılında ‘kolektif Batı’ tarafından ilan edildiğini belirterek, Ukrayna'daki iktidar değişikliğinin ‘ABD güdümlü’ bir darbenin sonucu olduğunu vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da basın mensuplarına demecinde barışçıl bir çözümün başlaması için benzer koşulları dile getirerek, Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçeklikleri dikkate almayan herhangi bir ‘barış planının’ olamayacağını söylemişti.