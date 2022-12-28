https://sputniknews.com.tr/20221228/kremlin-ukraynanin-rusyaya-yeni-bolgelerin-katilimini-dikkate-almayan-baris-plani-olamaz-1065134461.html

Kremlin: Ukrayna'nın, Rusya’ya yeni bölgelerin katılımını dikkate almayan ‘barış planı’ olamaz

Kremlin: Ukrayna'nın, Rusya’ya yeni bölgelerin katılımını dikkate almayan ‘barış planı’ olamaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçeklikleri dikkate almayan hiçbir ‘barış planının’... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T15:11+0300

2022-12-28T15:11+0300

2022-12-28T15:11+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

barış

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Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarına demecinde Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçeklikleri dikkate almayan herhangi bir ‘barış planının’ olamayacağını söyledi.Peskov, “Şimdilik Ukrayna’nın herhangi bir ‘barış planı’ yok, buradan başlayalım. Ayrıca Ukrayna'nın bugünün Rus toprakları ile ilgili gerçeklikleri, dört yeni bölgenin Rusya'ya katılımını dikkate almayan hiçbir ‘barış planı’ olamaz” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, bu gerçeklikleri dikkate almayan hiçbir barış planının kabul edilme gibi bir durumun olmayacağını sözlerine ekledi.

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