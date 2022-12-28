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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221228/kremlin-ukraynanin-rusyaya-yeni-bolgelerin-katilimini-dikkate-almayan-baris-plani-olamaz-1065134461.html
Kremlin: Ukrayna'nın, Rusya’ya yeni bölgelerin katılımını dikkate almayan ‘barış planı’ olamaz
Kremlin: Ukrayna'nın, Rusya’ya yeni bölgelerin katılımını dikkate almayan ‘barış planı’ olamaz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçeklikleri dikkate almayan hiçbir ‘barış planının’... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T15:11+0300
2022-12-28T15:11+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
barış
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Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarına demecinde Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçeklikleri dikkate almayan herhangi bir ‘barış planının’ olamayacağını söyledi.Peskov, “Şimdilik Ukrayna’nın herhangi bir ‘barış planı’ yok, buradan başlayalım. Ayrıca Ukrayna'nın bugünün Rus toprakları ile ilgili gerçeklikleri, dört yeni bölgenin Rusya'ya katılımını dikkate almayan hiçbir ‘barış planı’ olamaz” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, bu gerçeklikleri dikkate almayan hiçbir barış planının kabul edilme gibi bir durumun olmayacağını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221227/lavrov-abd-rusya-lideri-putini-ortadan-kaldirma-tehdidinde-bulunuyor-1065094083.html
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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, barış
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, barış

Kremlin: Ukrayna'nın, Rusya’ya yeni bölgelerin katılımını dikkate almayan ‘barış planı’ olamaz

15:11 28.12.2022
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçeklikleri dikkate almayan hiçbir ‘barış planının’ olamayacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarına demecinde Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçeklikleri dikkate almayan herhangi bir ‘barış planının’ olamayacağını söyledi.
Peskov, “Şimdilik Ukrayna’nın herhangi bir ‘barış planı’ yok, buradan başlayalım. Ayrıca Ukrayna'nın bugünün Rus toprakları ile ilgili gerçeklikleri, dört yeni bölgenin Rusya'ya katılımını dikkate almayan hiçbir ‘barış planı’ olamaz” diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü, bu gerçeklikleri dikkate almayan hiçbir barış planının kabul edilme gibi bir durumun olmayacağını sözlerine ekledi.
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