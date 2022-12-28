https://sputniknews.com.tr/20221228/kremlin-ukraynanin-rusyaya-yeni-bolgelerin-katilimini-dikkate-almayan-baris-plani-olamaz-1065134461.html
Kremlin: Ukrayna'nın, Rusya’ya yeni bölgelerin katılımını dikkate almayan ‘barış planı’ olamaz
Kremlin: Ukrayna'nın, Rusya’ya yeni bölgelerin katılımını dikkate almayan ‘barış planı’ olamaz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçeklikleri dikkate almayan hiçbir ‘barış planının’... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T15:11+0300
2022-12-28T15:11+0300
2022-12-28T15:11+0300
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rusya
ukrayna
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dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarına demecinde Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçeklikleri dikkate almayan herhangi bir ‘barış planının’ olamayacağını söyledi.Peskov, “Şimdilik Ukrayna’nın herhangi bir ‘barış planı’ yok, buradan başlayalım. Ayrıca Ukrayna'nın bugünün Rus toprakları ile ilgili gerçeklikleri, dört yeni bölgenin Rusya'ya katılımını dikkate almayan hiçbir ‘barış planı’ olamaz” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, bu gerçeklikleri dikkate almayan hiçbir barış planının kabul edilme gibi bir durumun olmayacağını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221227/lavrov-abd-rusya-lideri-putini-ortadan-kaldirma-tehdidinde-bulunuyor-1065094083.html
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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, barış
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, barış
Kremlin: Ukrayna'nın, Rusya’ya yeni bölgelerin katılımını dikkate almayan ‘barış planı’ olamaz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçeklikleri dikkate almayan hiçbir ‘barış planının’ olamayacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarına demecinde Ukrayna’nın Rusya’ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçeklikleri dikkate almayan herhangi bir ‘barış planının’ olamayacağını söyledi.
Peskov, “Şimdilik Ukrayna’nın herhangi bir ‘barış planı’ yok, buradan başlayalım. Ayrıca Ukrayna'nın bugünün Rus toprakları ile ilgili gerçeklikleri, dört yeni bölgenin Rusya'ya katılımını dikkate almayan hiçbir ‘barış planı’ olamaz” diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü, bu gerçeklikleri dikkate almayan hiçbir barış planının kabul edilme gibi bir durumun olmayacağını sözlerine ekledi.