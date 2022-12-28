Kıbrıs'ta Sağlık Bakanlığı uyardı: 'Asya kaplan sivrisineği'ne dikkat

"Asya kaplan sivrisineği, küçük su birikintilerinde çoğalıp gelişebilmektedir. Kendi evimizde, bahçemizde, balkonumuzda bulunan üreme ve yaşam alanlarını tespit edip buralarda basit önlemler almak çok önemlidir. Saksı altı kapları, süs havuzları, hayvanlar için bıraktığımız sular, bu sivrisineklerin en kolay üreme alanlarıdır. Yapmamız gereken tek şey, bu suları haftada bir değiştirmektir. Vatandaşlarımızın yağmur sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapları boşaltarak sivrisinek üreme alanı oluşmasına karşı alacağı tedbirler önem arz etmektedir."