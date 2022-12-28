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Kıbrıs'ta Sağlık Bakanlığı uyardı: 'Asya kaplan sivrisineği'ne dikkat
Kıbrıs'ta Sağlık Bakanlığı uyardı: 'Asya kaplan sivrisineği'ne dikkat
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Girne kentinde istilacı tür Asya kaplan sivrisineğinin tespit edildiğini açıklayarak, vatandaşlara önlem alınması çağrısı yaptı. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T06:49+0300
2022-12-28T06:49+0300
yaşam
kuzey kıbrıs
gine
sivrisinek
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Kuzey Kıbrıs'ın Girne kentinde, Asya kaplan sivrisineği tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, alarm durumuna geçti.Bakanlığın yazılı açıklamasında, Girne bölgesinde kurulan ergin sivrisinek yakalama tuzaklarından birinde Asya kaplan sivrisineği belirlendiği, yapılan incelemeyle türe özgü karakteristik özelliklerin fotoğraflanıp kayıt altına alındığı bildirildi.Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye ekiplerince, sivrisinek mücadelesinin özellikle türün görüldüğü bölgelerde titizlikle sürdürüldüğü ve gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada, sivrisinekle mücadelede toplumsal katılımın önemine işaret edildi.Asya kaplan sivrisineğine karşı vatandaşlardan tedbir almaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:
kuzey kıbrıs
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kuzey kıbrıs, gine, sivrisinek
kuzey kıbrıs, gine, sivrisinek

Kıbrıs'ta Sağlık Bakanlığı uyardı: 'Asya kaplan sivrisineği'ne dikkat

06:49 28.12.2022
© AP Photo / Felipe DanaZika- Sivrisinek
Zika- Sivrisinek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Felipe Dana
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Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Girne kentinde istilacı tür Asya kaplan sivrisineğinin tespit edildiğini açıklayarak, vatandaşlara önlem alınması çağrısı yaptı.
Kuzey Kıbrıs'ın Girne kentinde, Asya kaplan sivrisineği tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, alarm durumuna geçti.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, Girne bölgesinde kurulan ergin sivrisinek yakalama tuzaklarından birinde Asya kaplan sivrisineği belirlendiği, yapılan incelemeyle türe özgü karakteristik özelliklerin fotoğraflanıp kayıt altına alındığı bildirildi.
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye ekiplerince, sivrisinek mücadelesinin özellikle türün görüldüğü bölgelerde titizlikle sürdürüldüğü ve gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada, sivrisinekle mücadelede toplumsal katılımın önemine işaret edildi.
Asya kaplan sivrisineğine karşı vatandaşlardan tedbir almaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Asya kaplan sivrisineği, küçük su birikintilerinde çoğalıp gelişebilmektedir. Kendi evimizde, bahçemizde, balkonumuzda bulunan üreme ve yaşam alanlarını tespit edip buralarda basit önlemler almak çok önemlidir. Saksı altı kapları, süs havuzları, hayvanlar için bıraktığımız sular, bu sivrisineklerin en kolay üreme alanlarıdır. Yapmamız gereken tek şey, bu suları haftada bir değiştirmektir. Vatandaşlarımızın yağmur sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapları boşaltarak sivrisinek üreme alanı oluşmasına karşı alacağı tedbirler önem arz etmektedir."
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