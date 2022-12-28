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https://sputniknews.com.tr/20221228/japonya-tayvana-yakin-adaya-gudumlu-fuze-konuslandiracak-1065119965.html
Japonya, Tayvan'a yakın adaya güdümlü füze konuşlandıracak
Japonya, Tayvan'a yakın adaya güdümlü füze konuşlandıracak
Japon hükümeti, Tayvan'a 110 kilometre mesafedeki Yonaguni Adası'na karadan havaya güdümlü füze birimleri yerleştirecek. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T07:55+0300
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Çin'in artan bölgesel nüfuzu ve Kuzey Kore'nin tehditkar füze faaliyetleri gerekçesiyle Japonya ulusal savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor.Japonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aoki Takeşi, ana karaya uzak adaların savunulması için ülkesinin, askeri kapasitesini güçlendireceğini söyledi.Aoki, Tayvan'a 110 kilometre uzaklıktaki Yonaguni Adası'na karadan havaya güdümlü füze birimleri konuşlandırılacağını açıkladı.Ulusal basında, Çin'in Tayvan Boğazı'nda artırdığı nüfuzu nedeniyle, Japonya'nın ada üzerine füze birimleri konuşlandırmayı tercih ettiğine dikkati çekildi.Japon ana karasının en güneybatısındaki idari bölge olarak bilinen Yonaguni, "Nansei Adaları" olarak tanınan takımadaların batısında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221226/tayvan-ada-cevresinde-cine-ait-71-hava-araci-ve-7-gemi-tespit-ettik-1065015452.html
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japonya, tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti, füze
japonya, tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti, füze

Japonya, Tayvan'a yakın adaya güdümlü füze konuşlandıracak

07:55 28.12.2022
© REUTERS / KCNAKuzey Kore'nin 17 Ocak 2022'deki taktik güdümlü füze denemesinden bir görüntü
Kuzey Kore'nin 17 Ocak 2022'deki taktik güdümlü füze denemesinden bir görüntü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© REUTERS / KCNA
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Japon hükümeti, Tayvan'a 110 kilometre mesafedeki Yonaguni Adası'na karadan havaya güdümlü füze birimleri yerleştirecek.
Çin'in artan bölgesel nüfuzu ve Kuzey Kore'nin tehditkar füze faaliyetleri gerekçesiyle Japonya ulusal savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor.
Japonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aoki Takeşi, ana karaya uzak adaların savunulması için ülkesinin, askeri kapasitesini güçlendireceğini söyledi.
Aoki, Tayvan'a 110 kilometre uzaklıktaki Yonaguni Adası'na karadan havaya güdümlü füze birimleri konuşlandırılacağını açıkladı.
Ulusal basında, Çin'in Tayvan Boğazı'nda artırdığı nüfuzu nedeniyle, Japonya'nın ada üzerine füze birimleri konuşlandırmayı tercih ettiğine dikkati çekildi.
Japon ana karasının en güneybatısındaki idari bölge olarak bilinen Yonaguni, "Nansei Adaları" olarak tanınan takımadaların batısında yer alıyor.
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