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İzinsiz yabancı çalıştıran 35 bin lira ceza ödeyecek
İzinsiz yabancı çalıştıran 35 bin lira ceza ödeyecek
Çalışma izni bulunmayan yabancıları çalıştıran işverenler yeni yılda 35 bin lira ceza ödeyecek. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
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İzinsiz yabancı çalıştırana 35 bin lira ceza kesilecek.Artış yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre yapıldı.Buna göre, yeni yılda izni bulunmayan yabancıları çalıştıran işverenler "her bir çalışan için" 35 bin 815 TL idari para cezası ödeyecek.İşverenler, çalışma izni bulunmadan "bağımsız çalışan yabancı" için 28 bin 655 TL ve çalışma izni olmadan "bağımlı çalıştırılan yabancılar" için de 14 bin 318 TL ceza ödeyecek.Türkiye'de çalışmak için Ocak-Ekim dönemi arasında 225 bin 311 yabancı başvururken bunların 154 bin 846'sına izin verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221228/ekrem-imamogluna-verilen-cezanin-gerekcesi-aciklandi-neden-indirim-yapilmadi-1065134326.html
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türkiye, işçi, işveren
türkiye, işçi, işveren

İzinsiz yabancı çalıştıran 35 bin lira ceza ödeyecek

15:11 28.12.2022
© AAsanayi -işçi
sanayi -işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AA
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Çalışma izni bulunmayan yabancıları çalıştıran işverenler yeni yılda 35 bin lira ceza ödeyecek.
İzinsiz yabancı çalıştırana 35 bin lira ceza kesilecek.
Artış yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre yapıldı.
Buna göre, yeni yılda izni bulunmayan yabancıları çalıştıran işverenler "her bir çalışan için" 35 bin 815 TL idari para cezası ödeyecek.
İşverenler, çalışma izni bulunmadan "bağımsız çalışan yabancı" için 28 bin 655 TL ve çalışma izni olmadan "bağımlı çalıştırılan yabancılar" için de 14 bin 318 TL ceza ödeyecek.
Türkiye'de çalışmak için Ocak-Ekim dönemi arasında 225 bin 311 yabancı başvururken bunların 154 bin 846'sına izin verilmişti.
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