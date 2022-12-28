https://sputniknews.com.tr/20221228/istinaf-osman-kavalaya-verilen-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasini-hukuka-uygun-buldu-1065137366.html
İstinaf, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu
İstinaf, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu
İstinaf, Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 7 sanığa 18'er yıl hapis cezalarına ilişkin verilen kararı hukuka uygun buldu. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T16:43+0300
2022-12-28T16:43+0300
2022-12-28T16:43+0300
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osman kavala
İstinaf, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu
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İstinaf, Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 7 sanığa 18'er yıl hapis cezalarına ilişkin verilen kararı hukuka uygun buldu.