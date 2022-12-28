https://sputniknews.com.tr/20221228/istanbulda-deas-hts-ve-el-kaideye-yonelik-operasyon-18-zanli-yakalandi-1065123218.html

İstanbul'da IŞİD, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon: 18 zanlı yakalandı

İstanbul'da IŞİD, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon: 18 zanlı yakalandı

İstanbul'da IŞİD, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

işid

heyet tahrir şam (htş)

el kaide

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD, HTŞ ve El Kaide gibi 'dini istismar eden terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik' çalışma yürüttü.Ekipler, çatışma bölgeleriyle iltisaklı zanlıların, bu bölgelerde bulunan örgüte yakın kişilerle irtibatlı olduklarını tespit etti.Çalışma sonucunda 12 ilçede 21 adres belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda gözaltına alınan 18 yabancı uyruklu zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

türkiye

istanbul

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istanbul, işid, heyet tahrir şam (htş), el kaide