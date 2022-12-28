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İstanbul'da IŞİD, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon: 18 zanlı yakalandı
İstanbul'da IŞİD, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon: 18 zanlı yakalandı
İstanbul'da IŞİD, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
işid
heyet tahrir şam (htş)
el kaide
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD, HTŞ ve El Kaide gibi 'dini istismar eden terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik' çalışma yürüttü.Ekipler, çatışma bölgeleriyle iltisaklı zanlıların, bu bölgelerde bulunan örgüte yakın kişilerle irtibatlı olduklarını tespit etti.Çalışma sonucunda 12 ilçede 21 adres belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda gözaltına alınan 18 yabancı uyruklu zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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istanbul, işid, heyet tahrir şam (htş), el kaide
istanbul, işid, heyet tahrir şam (htş), el kaide

İstanbul'da IŞİD, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon: 18 zanlı yakalandı

11:16 28.12.2022
© AAİstanbul - IŞİD operasyonu
İstanbul - IŞİD operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AA
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İstanbul'da IŞİD, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD, HTŞ ve El Kaide gibi 'dini istismar eden terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik' çalışma yürüttü.
Ekipler, çatışma bölgeleriyle iltisaklı zanlıların, bu bölgelerde bulunan örgüte yakın kişilerle irtibatlı olduklarını tespit etti.
Çalışma sonucunda 12 ilçede 21 adres belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 18 yabancı uyruklu zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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