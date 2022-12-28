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https://sputniknews.com.tr/20221228/ispanyada-hukumet-enflasyonla-mucadele-icin-yeni-yardim-paketi-acikladi-1065118091.html
İspanya'da hükümet, enflasyonla mücadele için yeni yardım paketi açıkladı
İspanya'da hükümet, enflasyonla mücadele için yeni yardım paketi açıkladı
İspanya'da Sol koalisyon hükümetinin hazırladığı paketle son dönemde ciddi şekilde artan gıda fiyatlarında KDV indirimine gidilecek. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T03:38+0300
2022-12-28T03:39+0300
dünya
kdv
katma değer vergisi (kdv)
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
pedro sanchez
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İspanya'da Pedro Sanchez liderliğindeki sol koalisyon hükümeti, Ukrayna'daki savaşın etkilerini hafifletmek için farklı önlemler içeren toplamda 10 milyar euro'luk üçüncü ekonomik destek paketini açıkladı.Başbakan Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, enflasyon mücadele kapsamında ekmek, ekmeklik un, süt, peynir, yumurta gibi temel gıda ürünlerindeki vergilerin kaldırılacağını belirterek zeytinyağı ve makarna üzerindeki verginin yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüleceğini, ayrıca geliri 27 bin euro'nun altındaki 4,2 milyonluk işçi sınıfından haneye de 200 euro'luk doğrudan yardım çeki verileceğini duyurdu.Hükümetin hazırladığı son paket, elektrik ve gaz fiyatlarındaki vergi indirimlerinin 6 ay daha uzatılmasını, sıkıntıdaki haneler için elektrik kesintilerinin askıya alınmasını ve kira artışlarının yüzde 2 ile sınırlandırılmasını öngörüyor.Hükümetin artan maliyetlerle başa çıkabilmeleri için çiftçilere de yeni sübvansiyonlar sunacağı buna karşılık çiftçilerden fiyatlarını düşürme taahhüdü isteyeceği de kaydedildi.Diğer yandan, gazı yoğun olarak kullanan imalat sanayini desteklemek için de 950 milyon euro'luk bir kaynak ayrılacağı belirtildi.Bu arada hükümet, temel gıdalarda KDV indirimine gitmesine karşın 31 Aralık'ta tüm tüketiciler için akaryakıtta uygulanan litre başına 20 sentlik zorunlu indirimi ise uzatmama kararı aldı. Sanchez, bu kararı "ortalama akaryakıt fiyatlarındaki olumlu seyre" bağladı.Başbakan, hükümet olarak KDV indirimlerinin ve çiftçilere yapılan yardımların hızlı şekilde gıda fiyatlarına yansımasını sağlayacaklarını da ifade etti.Sanchez, ülkede enflasyonun, Eurp Bölgesi ortalamasının (yüzde 10) altında olduğuna dikkati çekerek kasımda yüzde 6,8 gerçekleştiğini hatırlattı.Başbakan Sanchez, İspanya ekonomisinin 2022'de yüzde 5'ten fazla büyüme kaydedeceğini de söyledi.İspanya'da 2023'te genel seçimlerin yapılması bekleniyor.
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kdv, katma değer vergisi (kdv), ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez
kdv, katma değer vergisi (kdv), ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez

İspanya'da hükümet, enflasyonla mücadele için yeni yardım paketi açıkladı

03:38 28.12.2022 (güncellendi: 03:39 28.12.2022)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinPedro Sanchez
Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© Sputnik / Стрингер
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İspanya'da Sol koalisyon hükümetinin hazırladığı paketle son dönemde ciddi şekilde artan gıda fiyatlarında KDV indirimine gidilecek.
İspanya'da Pedro Sanchez liderliğindeki sol koalisyon hükümeti, Ukrayna'daki savaşın etkilerini hafifletmek için farklı önlemler içeren toplamda 10 milyar euro'luk üçüncü ekonomik destek paketini açıkladı.
Başbakan Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, enflasyon mücadele kapsamında ekmek, ekmeklik un, süt, peynir, yumurta gibi temel gıda ürünlerindeki vergilerin kaldırılacağını belirterek zeytinyağı ve makarna üzerindeki verginin yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüleceğini, ayrıca geliri 27 bin euro'nun altındaki 4,2 milyonluk işçi sınıfından haneye de 200 euro'luk doğrudan yardım çeki verileceğini duyurdu.
Hükümetin hazırladığı son paket, elektrik ve gaz fiyatlarındaki vergi indirimlerinin 6 ay daha uzatılmasını, sıkıntıdaki haneler için elektrik kesintilerinin askıya alınmasını ve kira artışlarının yüzde 2 ile sınırlandırılmasını öngörüyor.
Hükümetin artan maliyetlerle başa çıkabilmeleri için çiftçilere de yeni sübvansiyonlar sunacağı buna karşılık çiftçilerden fiyatlarını düşürme taahhüdü isteyeceği de kaydedildi.
Diğer yandan, gazı yoğun olarak kullanan imalat sanayini desteklemek için de 950 milyon euro'luk bir kaynak ayrılacağı belirtildi.
Bu arada hükümet, temel gıdalarda KDV indirimine gitmesine karşın 31 Aralık'ta tüm tüketiciler için akaryakıtta uygulanan litre başına 20 sentlik zorunlu indirimi ise uzatmama kararı aldı. Sanchez, bu kararı "ortalama akaryakıt fiyatlarındaki olumlu seyre" bağladı.
Başbakan, hükümet olarak KDV indirimlerinin ve çiftçilere yapılan yardımların hızlı şekilde gıda fiyatlarına yansımasını sağlayacaklarını da ifade etti.
Sanchez, ülkede enflasyonun, Eurp Bölgesi ortalamasının (yüzde 10) altında olduğuna dikkati çekerek kasımda yüzde 6,8 gerçekleştiğini hatırlattı.
Başbakan Sanchez, İspanya ekonomisinin 2022'de yüzde 5'ten fazla büyüme kaydedeceğini de söyledi.
İspanya'da 2023'te genel seçimlerin yapılması bekleniyor.
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