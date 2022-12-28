https://sputniknews.com.tr/20221228/imamoglu-bakan-soylu-kendisini-aradigimi-ve-yardim-istedigimi-soylemis-kuyruklu-yalan-1065137204.html
İmamoğlu: Bakan Soylu kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş, kuyruklu yalan
İmamoğlu: Bakan Soylu kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş, kuyruklu yalan
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun ifadelerine yanıt verdi ve "Bakan Soylu kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş, kuyruklu... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T16:36+0300
2022-12-28T16:36+0300
2022-12-28T16:36+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
süleyman soylu
hakaret
tartışma
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsına yönelik eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.İmamoğlu, "Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221228/bakan-soylu-imamoglu-bana-chp-genel-merkezi-beni-sevmiyor-yardimci-olur-musunuz--demisti-1065135496.html
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ekrem imamoğlu, ibb, süleyman soylu, hakaret, tartışma
ekrem imamoğlu, ibb, süleyman soylu, hakaret, tartışma
İmamoğlu: Bakan Soylu kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş, kuyruklu yalan
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun ifadelerine yanıt verdi ve "Bakan Soylu kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş, kuyruklu yalan" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsına yönelik eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
İmamoğlu, "Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN" ifadelerini kullandı.