https://sputniknews.com.tr/20221228/imamoglu-bakan-soylu-kendisini-aradigimi-ve-yardim-istedigimi-soylemis-kuyruklu-yalan-1065137204.html

İmamoğlu: Bakan Soylu kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş, kuyruklu yalan

İmamoğlu: Bakan Soylu kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş, kuyruklu yalan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun ifadelerine yanıt verdi ve "Bakan Soylu kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş, kuyruklu... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T16:36+0300

2022-12-28T16:36+0300

2022-12-28T16:36+0300

politika

ekrem imamoğlu

ibb

süleyman soylu

hakaret

tartışma

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsına yönelik eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.İmamoğlu, "Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221228/bakan-soylu-imamoglu-bana-chp-genel-merkezi-beni-sevmiyor-yardimci-olur-musunuz--demisti-1065135496.html

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ekrem imamoğlu, ibb, süleyman soylu, hakaret, tartışma