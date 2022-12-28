https://sputniknews.com.tr/20221228/hubble-uzay-teleskobu-tuhaf-kollu-yeni-bir-galaksi-kesfetti--1065123084.html
Hubble Uzay Teleskobu 'tuhaf' kollu yeni bir galaksi keşfetti
Hubble Uzay Teleskobu 'tuhaf' kollu yeni bir galaksi keşfetti
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, sarmala benzeyen 'tuhaf' kollu yeni bir galaksi keşfetti. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T11:14+0300
2022-12-28T11:14+0300
2022-12-28T11:16+0300
yaşam
nasa
galaksi
hubble uzay teleskobu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103559/29/1035592931_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_033fa2263c75359a1a0e79c9ab825a67.jpg
Samanyolu'ndan 450 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedilen 'ESO 415-19' isimli galaksinin çekirdeğinden dışarıya açılan ve 'tuhaf' bir şekilde uzayan kollara sahip olduğu belirtildi.NASA'nın evrende bilinen sıra dışı özelliklere sahip gökadalarını tespit etmek için oluşturulan Tuhaf Galaksiler Atlası programı kapsamında keşfedilen bu galaksinin daha önce görüntülenen 338 galaksi arasında yer aldığı ifade edildi. 'ESO 415-19' galaksisinin 'tuhaf' kollarının geçmişte başka bir galaksiyle çarpıştığı ve galaksinin kollarının yerçekimi nedeniyle bazı kısımlarının çekilerek uzun ve kıvrımlı hale geldiği kaydedildi. Tuhaf Galaksiler Atlasındaki galaksilerin çoğunun şeklinin galaksilerin birbiriyle çarpışması ya da sürtmesi nedeniyle oluştuğu belirtiliyor. Astronom Halton Harp tarafından yazılan Tuhaf Galaksiler Atlası, astronomik bir katalog olarak kabul ediliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103559/29/1035592931_172:0:2829:1993_1920x0_80_0_0_94ccf8ebfe3976baa70b58313b83e77c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nasa, galaksi, hubble uzay teleskobu
nasa, galaksi, hubble uzay teleskobu
Hubble Uzay Teleskobu 'tuhaf' kollu yeni bir galaksi keşfetti
11:14 28.12.2022 (güncellendi: 11:16 28.12.2022) Abone ol
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, sarmala benzeyen 'tuhaf' kollu yeni bir galaksi keşfetti.
Samanyolu'ndan 450 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedilen 'ESO 415-19' isimli galaksinin çekirdeğinden dışarıya açılan ve 'tuhaf' bir şekilde uzayan kollara sahip olduğu belirtildi.
NASA'nın evrende bilinen sıra dışı özelliklere sahip gökadalarını tespit etmek için oluşturulan Tuhaf Galaksiler Atlası programı kapsamında keşfedilen bu galaksinin daha önce görüntülenen 338 galaksi arasında yer aldığı ifade edildi.
'ESO 415-19' galaksisinin 'tuhaf' kollarının geçmişte başka bir galaksiyle çarpıştığı ve galaksinin kollarının yerçekimi nedeniyle bazı kısımlarının çekilerek uzun ve kıvrımlı hale geldiği kaydedildi.
Tuhaf Galaksiler Atlasındaki galaksilerin çoğunun şeklinin galaksilerin birbiriyle çarpışması ya da sürtmesi nedeniyle oluştuğu belirtiliyor.
Astronom Halton Harp tarafından yazılan Tuhaf Galaksiler Atlası, astronomik bir katalog olarak kabul ediliyor.