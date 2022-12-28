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Hubble Uzay Teleskobu 'tuhaf' kollu yeni bir galaksi keşfetti
Hubble Uzay Teleskobu 'tuhaf' kollu yeni bir galaksi keşfetti
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, sarmala benzeyen 'tuhaf' kollu yeni bir galaksi keşfetti. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
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Samanyolu'ndan 450 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedilen 'ESO 415-19' isimli galaksinin çekirdeğinden dışarıya açılan ve 'tuhaf' bir şekilde uzayan kollara sahip olduğu belirtildi.NASA'nın evrende bilinen sıra dışı özelliklere sahip gökadalarını tespit etmek için oluşturulan Tuhaf Galaksiler Atlası programı kapsamında keşfedilen bu galaksinin daha önce görüntülenen 338 galaksi arasında yer aldığı ifade edildi. 'ESO 415-19' galaksisinin 'tuhaf' kollarının geçmişte başka bir galaksiyle çarpıştığı ve galaksinin kollarının yerçekimi nedeniyle bazı kısımlarının çekilerek uzun ve kıvrımlı hale geldiği kaydedildi. Tuhaf Galaksiler Atlasındaki galaksilerin çoğunun şeklinin galaksilerin birbiriyle çarpışması ya da sürtmesi nedeniyle oluştuğu belirtiliyor. Astronom Halton Harp tarafından yazılan Tuhaf Galaksiler Atlası, astronomik bir katalog olarak kabul ediliyor.
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nasa, galaksi, hubble uzay teleskobu
nasa, galaksi, hubble uzay teleskobu

Hubble Uzay Teleskobu 'tuhaf' kollu yeni bir galaksi keşfetti

11:14 28.12.2022 (güncellendi: 11:16 28.12.2022)
© NASAHubble Uzay Teleskobu
Hubble Uzay Teleskobu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© NASA
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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, sarmala benzeyen 'tuhaf' kollu yeni bir galaksi keşfetti.
Samanyolu'ndan 450 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedilen 'ESO 415-19' isimli galaksinin çekirdeğinden dışarıya açılan ve 'tuhaf' bir şekilde uzayan kollara sahip olduğu belirtildi.
NASA'nın evrende bilinen sıra dışı özelliklere sahip gökadalarını tespit etmek için oluşturulan Tuhaf Galaksiler Atlası programı kapsamında keşfedilen bu galaksinin daha önce görüntülenen 338 galaksi arasında yer aldığı ifade edildi.
'ESO 415-19' galaksisinin 'tuhaf' kollarının geçmişte başka bir galaksiyle çarpıştığı ve galaksinin kollarının yerçekimi nedeniyle bazı kısımlarının çekilerek uzun ve kıvrımlı hale geldiği kaydedildi.
Tuhaf Galaksiler Atlasındaki galaksilerin çoğunun şeklinin galaksilerin birbiriyle çarpışması ya da sürtmesi nedeniyle oluştuğu belirtiliyor.
Astronom Halton Harp tarafından yazılan Tuhaf Galaksiler Atlası, astronomik bir katalog olarak kabul ediliyor.
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