https://sputniknews.com.tr/20221228/hakkaride-kullandigi-aracta-patlayici-bulunan-polis-savunma-yapmak-da-tahliye-olmak-da-istemiyorum-1065115088.html

Hakkari'de kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis: Savunma yapmak da tahliye olmak da istemiyorum

Hakkari'de kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis: Savunma yapmak da tahliye olmak da istemiyorum

Hakkari'de kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis ile 4 sanık hakim karşısına çıktı. Polis, yargılandığı davanın ilk duruşmasında "Şu an için savunma yapmak... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T00:48+0300

2022-12-28T00:48+0300

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türkiye

yüksekova

hakkari

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K ile olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu 5 sanık ile bazı avukatlar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.Bazı avukatların da salonda hazır bulunduğu duruşmada sanık A.K, savunmasını huzurda yapmak istediğini belirterek, "Şu an için savunma yapmak istemiyorum. Tahliye olmak da istemiyorum. Ben adil yargılanarak maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K, 22 Mart'ta tutuklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20160322/hakkari-yuksekova--1021665128.html

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