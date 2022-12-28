https://sputniknews.com.tr/20221228/hakkaride-kullandigi-aracta-patlayici-bulunan-polis-savunma-yapmak-da-tahliye-olmak-da-istemiyorum-1065115088.html
Hakkari'de kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis: Savunma yapmak da tahliye olmak da istemiyorum
Hakkari'de kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis: Savunma yapmak da tahliye olmak da istemiyorum
Hakkari'de kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis ile 4 sanık hakim karşısına çıktı. Polis, yargılandığı davanın ilk duruşmasında "Şu an için savunma yapmak... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T00:48+0300
2022-12-28T00:48+0300
2022-12-28T00:49+0300
türkiye
yüksekova
hakkari
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/13/1048159331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2d975fddf80314e2a70950128031940c.jpg
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K ile olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu 5 sanık ile bazı avukatlar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.Bazı avukatların da salonda hazır bulunduğu duruşmada sanık A.K, savunmasını huzurda yapmak istediğini belirterek, "Şu an için savunma yapmak istemiyorum. Tahliye olmak da istemiyorum. Ben adil yargılanarak maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K, 22 Mart'ta tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20160322/hakkari-yuksekova--1021665128.html
türkiye
yüksekova
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/13/1048159331_130:0:778:486_1920x0_80_0_0_be9f9c0756f0f02d38cdc7d009e8b7fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yüksekova, hakkari
Hakkari'de kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis: Savunma yapmak da tahliye olmak da istemiyorum
00:48 28.12.2022 (güncellendi: 00:49 28.12.2022) Abone ol
Hakkari'de kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis ile 4 sanık hakim karşısına çıktı. Polis, yargılandığı davanın ilk duruşmasında "Şu an için savunma yapmak istemiyorum. Tahliye olmak da istemiyorum. Adil yargılanmak istiyorum" dedi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K ile olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.
Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu 5 sanık ile bazı avukatlar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Bazı avukatların da salonda hazır bulunduğu duruşmada sanık A.K, savunmasını huzurda yapmak istediğini belirterek, "Şu an için savunma yapmak istemiyorum. Tahliye olmak da istemiyorum. Ben adil yargılanarak maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K, 22 Mart'ta tutuklanmıştı.