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https://sputniknews.com.tr/20221228/garibasvili-turkiyeden-getirilen-ilaclarla-gurcistanda-ilac-fiyatlari-yuzde-60-ila-80-dustu-1065114643.html
Garibaşvili: Türkiye'den getirilen ilaçlarla Gürcistan'da ilaç fiyatları yüzde 60 ila 80 düştü
Garibaşvili: Türkiye'den getirilen ilaçlarla Gürcistan'da ilaç fiyatları yüzde 60 ila 80 düştü
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarını bu yıl Türkiye'den getirilen ilaçlara açtıklarını belirterek "Türkiye pazarının (Gürcistan'a)... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T00:16+0300
2022-12-28T00:27+0300
ilaç
dünya
gürcistan
türkiye
irakli garibaşvili
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, başkent Tiflis'te Hükümet Binası'nda yaptığı konuşmada Gürcistan için 2022'yi değerlendirdi.Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını ifade eden Garibaşvili, "Elbette bizim politikamız barışçıldır, bunca savaşın yaralarını sarmak istiyoruz" ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre konuşmasında sağlık alanında uyguladıkları reformlara değinen Garibaşvili, ilaç sektöründe Gürcistan'daki yüksek fiyatların düşürülmesi için Türkiye'den getirilen yüksek kaliteli ilaçlara pazar açtıklarını kaydetti.Bu yılın başından beri Türkiye'den ilaç ithal etmeye başladıklarını hatırlatan Garibaşvili, "Türkiye pazarının (Gürcistan'a) açılmasının ardından ilaç fiyatlarını yüzde 60 ile 80 oranında, önemli ölçüde düşürmeyi başardık" diye konuştu.
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ilaç, gürcistan, türkiye, irakli garibaşvili
ilaç, gürcistan, türkiye, irakli garibaşvili

Garibaşvili: Türkiye'den getirilen ilaçlarla Gürcistan'da ilaç fiyatları yüzde 60 ila 80 düştü

00:16 28.12.2022 (güncellendi: 00:27 28.12.2022)
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Multimedya arşivine gidinİrakli Garibaşvili
İrakli Garibaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarını bu yıl Türkiye'den getirilen ilaçlara açtıklarını belirterek "Türkiye pazarının (Gürcistan'a) açılmasının ardından ilaç fiyatlarını yüzde 60 ila 80 oranında, önemli ölçüde düşürmeyi başardık" dedi.
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, başkent Tiflis'te Hükümet Binası'nda yaptığı konuşmada Gürcistan için 2022'yi değerlendirdi.
Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını ifade eden Garibaşvili, "Elbette bizim politikamız barışçıldır, bunca savaşın yaralarını sarmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre konuşmasında sağlık alanında uyguladıkları reformlara değinen Garibaşvili, ilaç sektöründe Gürcistan'daki yüksek fiyatların düşürülmesi için Türkiye'den getirilen yüksek kaliteli ilaçlara pazar açtıklarını kaydetti.
Bu yılın başından beri Türkiye'den ilaç ithal etmeye başladıklarını hatırlatan Garibaşvili, "Türkiye pazarının (Gürcistan'a) açılmasının ardından ilaç fiyatlarını yüzde 60 ile 80 oranında, önemli ölçüde düşürmeyi başardık" diye konuştu.
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