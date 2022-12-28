https://sputniknews.com.tr/20221228/fsb-ukraynanin-talimatiyla-rusyada-teror-saldirisi-hazirlayan-iki-militan-etkisiz-hale-getirildi-1065130753.html

FSB: Ukrayna'nın talimatıyla Rusya’da terör saldırısı hazırlayan iki militan etkisiz hale getirildi

FSB: Ukrayna'nın talimatıyla Rusya’da terör saldırısı hazırlayan iki militan etkisiz hale getirildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın talimatıyla Rusya’ya bağlı Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin Çegem kenti yakınlarında terör saldırısı... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T13:36+0300

2022-12-28T13:36+0300

2022-12-28T13:36+0300

dünya

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

operasyon

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FSB’den yapılan açıklamaya göre daha önce bölgedeki ceza infaz kurumlarından birinde terörist bir topluluğun parçası olan ve önceden hüküm giymiş iki Rusya vatandaşı, Ukrayna gizli servisinin talimatıyla Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin Çegem kentinde terör saldırısı hazırlığındaydı.Militanlar, saldırı sonrasında Ukrayna’ya giderek Rus ordusuna karşı savaşmayı planlamıştı.Açıklamada ayrıca militanların Nalçik kentinin banliyösünde düzenlenen gözaltı operasyonu sırasında silahlı direniş gösterdiği ve güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği, üzerlerinden çıkan el yapımı patlayıcıya, otomatik tüfeğe ve tabancaya el konulduğu ifade edildi.Açıklamada, “2021 yılına kadar Rusya'nın Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde 3 numaralı ceza infaz kurumunda faaliyet gösteren terörist topluluğunun üyeleri olup daha önce hüküm giymiş, Ukrayna gizli servisinin talimatıyla Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin Çegem kentinde terör eylemi hazırlığında olan iki Rusya vatandaşının faaliyetleri önlendi” denildi.

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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), operasyon