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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221228/exxon-enerji-sirketlerinin-asiri-krlarina-yonelik-vergileri-engellemek-icin-abye-dava-acti-1065148397.html
Exxon, enerji şirketlerinin 'aşırı kârlarına' yönelik vergileri engellemek için AB'ye dava açtı
Exxon, enerji şirketlerinin 'aşırı kârlarına' yönelik vergileri engellemek için AB'ye dava açtı
ABD'nin büyük enerji şirketlerinden Exxon Mobil'in, yüksek kazanç sağlayan fosil yakıt üreticilerine ek vergi getirmeyi kararlaştıran Avrupa Birliği'ne (AB)... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T23:27+0300
2022-12-28T23:28+0300
abd
exxon mobil
ab
vergi
avrupa'da enerji krizi
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The Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, dava Exxon'un Alman ve Hollandalı yan kuruluşlarınca Lüksemburg'daki Avrupa Genel Mahkemesinde açıldı.Exxon'un Sözcüsü Casey Norton, konuya ilişkin, yüksek enerji maliyetlerinin aileler ve şirketler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunun farkında olduklarını ancak söz konusu verginin ters etki yarattığını ve yatırımcı güvenine zarar vereceğini, yatırımı caydıracağını ve ithal enerjiye bağımlılığı artıracağını belirtti.Exxon'un son 10 yılda Avrupa'da rafineri projelerine 3 milyar dolar harcadığına işaret eden Norton, şirketin Avrupa'nın Rusya'dan enerji ithalatını azaltmakta zorlandığı bir dönemde üretimi artırdığını kaydetti.Norton, Exxon'un artık Avrupa'da "milyarlarca euro'luk yatırımları" değerlendirirken söz konusu vergiyi dikkate alacağını belirterek "Buraya yatırım yapıp yapmamamız, öncelikle Avrupa'nın ne kadar çekici ve küresel olarak rekabetçi olacağına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.AB üyesi ülkeler, eylülde, enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağlamıştı.AB Komisyonunca hazırlanan teklifler, üye ülkelerin toplam elektrik tüketimlerini yüzde 10 oranında gönüllü biçimde düşürmelerini, en yoğun saatlerde elektrik tüketiminin zorunlu olarak yüzde 5 azaltılmasını, yenilenebilir, nükleer ve kömür gibi kaynaklardan elektrik üretenlerin gelirlerinin megavatsaat başına 180 euro ile sınırlandırılmasını ve fosil yakıt sektöründen 'dayanışma katkısı' adı altında vergi alınmasını içeriyordu.Yeni vergi düzenlemesinin 31 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girmesi beklenirken söz konusu düzenlemeyle 2022-2023'te vergilendirilebilir kârlara en az yüzde 33 oranında vergi uygulanması öngörülüyor.Exxon Mobil'in açtığı dava, Ukrayna krizinin ardından enerji fiyatlarının arttığı bir dönemde, batılı hükumetlerin hedef aldığı petrol endüstrisine yönelik vergi uygulamasına karşı önemli bir yanıt olarak yorumlanıyor.
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abd, exxon mobil, ab, vergi
abd, exxon mobil, ab, vergi

Exxon, enerji şirketlerinin 'aşırı kârlarına' yönelik vergileri engellemek için AB'ye dava açtı

23:27 28.12.2022 (güncellendi: 23:28 28.12.2022)
© AFP 2022 / BRANDON BELL Exxon Neftegas
 Exxon Neftegas - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELL
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ABD'nin büyük enerji şirketlerinden Exxon Mobil'in, yüksek kazanç sağlayan fosil yakıt üreticilerine ek vergi getirmeyi kararlaştıran Avrupa Birliği'ne (AB) dava açtığı bildirildi.
The Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, dava Exxon'un Alman ve Hollandalı yan kuruluşlarınca Lüksemburg'daki Avrupa Genel Mahkemesinde açıldı.
Exxon'un Sözcüsü Casey Norton, konuya ilişkin, yüksek enerji maliyetlerinin aileler ve şirketler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunun farkında olduklarını ancak söz konusu verginin ters etki yarattığını ve yatırımcı güvenine zarar vereceğini, yatırımı caydıracağını ve ithal enerjiye bağımlılığı artıracağını belirtti.
Exxon'un son 10 yılda Avrupa'da rafineri projelerine 3 milyar dolar harcadığına işaret eden Norton, şirketin Avrupa'nın Rusya'dan enerji ithalatını azaltmakta zorlandığı bir dönemde üretimi artırdığını kaydetti.
Norton, Exxon'un artık Avrupa'da "milyarlarca euro'luk yatırımları" değerlendirirken söz konusu vergiyi dikkate alacağını belirterek "Buraya yatırım yapıp yapmamamız, öncelikle Avrupa'nın ne kadar çekici ve küresel olarak rekabetçi olacağına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.
AB üyesi ülkeler, eylülde, enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağlamıştı.
AB Komisyonunca hazırlanan teklifler, üye ülkelerin toplam elektrik tüketimlerini yüzde 10 oranında gönüllü biçimde düşürmelerini, en yoğun saatlerde elektrik tüketiminin zorunlu olarak yüzde 5 azaltılmasını, yenilenebilir, nükleer ve kömür gibi kaynaklardan elektrik üretenlerin gelirlerinin megavatsaat başına 180 euro ile sınırlandırılmasını ve fosil yakıt sektöründen 'dayanışma katkısı' adı altında vergi alınmasını içeriyordu.
Yeni vergi düzenlemesinin 31 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girmesi beklenirken söz konusu düzenlemeyle 2022-2023'te vergilendirilebilir kârlara en az yüzde 33 oranında vergi uygulanması öngörülüyor.
Exxon Mobil'in açtığı dava, Ukrayna krizinin ardından enerji fiyatlarının arttığı bir dönemde, batılı hükumetlerin hedef aldığı petrol endüstrisine yönelik vergi uygulamasına karşı önemli bir yanıt olarak yorumlanıyor.
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