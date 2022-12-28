https://sputniknews.com.tr/20221228/ekrem-imamogluna-verilen-cezanin-gerekcesi-aciklandi-neden-indirim-yapilmadi-1065134326.html

Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Neden indirim yapılmadı?

Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Neden indirim yapılmadı?

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesini açıkladı... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T15:09+0300

2022-12-28T15:09+0300

2022-12-28T15:10+0300

politika

ekrem imamoğlu

yüksek seçim kurulu (ysk)

hakaret

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın 'Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti. Bu kararla siyasi yasak da gündeme geldi. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, mahkeme 17 sayfalık gerekçeli kararında neden alt sınırdan uzaklaşarak ceza verdiğini açıkladı.Habere göre, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunu basın önünde işlediği, suçun yüksek yargı mensuplarından oluşan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret ettiği kaydedildi."İBB Başkanlığı sıfatı bulunan ve söylediği her söz Türkiye'de ve yurt dışında basın aracı ile kolaylıkla duyulan ve takip edilen sanık tarafından bu şekilde hakaret suçunun işlenmesi nedeniyle temel ceza alt sınırdan uzaklaşarak belirlenmiştir" denildi.İndirim almama nedeni: ‘Yargılamayı ciddiye almadı’İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaret suçundan adli para cezası aldığı da hatırlatılan gerekçeli kararda, "Sanığın geçmişi ile ilgili mahkememizde olumsuz bir kanaat oluşturmuş olup, mahkemenizde devam eden yargılama sürecinde 21 Eylül 2022 tarihli duruşmadan sonra basın mensuplarına devam eden davayla ilgili 'olmaması gereken bir daha sürdürülüyor, boş işler bunlar' şeklinde açıklaması, 11 Kasım 2022 tarihli duruşmadan sonra 'şu mahkemeden utanç duyuyorum böyle bir yargılama olamaz, şaka gibi, trajikomik bir durum, beni zerre ilgilendirmiyor' açıklamaları, yargılama sürecindeki davranışları ile mahkemece yapılan yargılamayı ciddiye almamış, bu olumsuz davranışlarından dolayı lehine indirim uygulanmıştır" denilerek cezada neden indirime gidilmediği de açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20221218/soyludan-imamoglu-aciklamasi-yskyi-elestirebilir-ama-hakaret-edemez-1064732896.html

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ekrem imamoğlu, yüksek seçim kurulu (ysk), hakaret