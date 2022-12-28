https://sputniknews.com.tr/20221228/edirnede-bulgar-ve-yunanlarin-yilbasi-yogunlugu-yaklasik-700-800-euro-harciyoruz-1065131180.html

Edirne'de Bulgar ve Yunanların 'yılbaşı' yoğunluğu: Yaklaşık 700-800 euro harcıyoruz

Edirne'de Bulgar ve Yunanların 'yılbaşı' yoğunluğu: Yaklaşık 700-800 euro harcıyoruz

Turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Yunanistan ve Bulgaristan'dan Edirne'ye yılbaşı alışverişi için... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T13:53+0300

2022-12-28T13:53+0300

2022-12-28T13:53+0300

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turist

ekonomi

alışveriş

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Yılbaşına günler kala Edirne’ye Bulgar ve Yunan turistler alışveriş için akın ediyor. Kent merkezinde yoğunluk oluşturan turistler, Edirne esnafının da yüzünü güldürmeye devam ediyor.Giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan turistler, yeni yıl kutlamaları için de Edirne’yi tercih ediyor. Edirne’ye alışveriş turizmi için gelen Bulgar turistlerin ardından Yunan turistlerin de ülkeye giriş sayısı her geçen gün artıyor.'Edirne'de fiyatlar bizim için çok uygun'Yunanistan'ın Gümülcine kentinden yılbaşı alışverişi için Edirne’ye gelen Ioanna Archontidou, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan aracıyla ülkeye giriş yaptığını belirterek Edirne’de fiyatlar bizim için çok uygun. Yunanistan’da fiyatlar yüksek, Edirne’de ise daha güzel. 20 liraya kendime 1 tane bere aldım. 20 lira gerçekten çok güzel fiyat" dedi.'Yaklaşık 700-800 euro harcadık'Bulgaristan’dan Edirne’ye yılbaşına girmeden önce alışveriş yapmaya geldiğini ifade eden Büşra Ahmet, Türkiye’de insanların kendilerine çok iyi davrandığına değindi.Öte yandan fiyatların çok ucuz olduğunu dile getiren Ahmet, "Edirne’de 2 gün konaklayarak alışverişimizi yapacağız. Fiyatlar çok ucuz. Genellikle giyecek üzerine alışveriş yapacağız ve restoranlarda yemek yiyeceğiz. İnsanlar da bize çok iyi davranıyor. Yaklaşık 700-800 euro civarında harcama yapıyoruz. Sınırda da yoğunluk oluyor. Ne görüp beğenirsem kendime alıyorum" şeklinde konuştu.

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