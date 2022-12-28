https://sputniknews.com.tr/20221228/dursun-ozbek-finansal-yapiya-dikkat-ederek-transfer-yapacagiz-1065136831.html

Dursun Özbek: Finansal yapıya dikkat ederek transfer yapacağız

Dursun Özbek: Finansal yapıya dikkat ederek transfer yapacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, finansal yapıya da dikkat ederek, futbolda gereken eksiklikler için transfer yapacaklarını söyledi. Özbek, ayrıca Fransız... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T16:20+0300

2022-12-28T16:20+0300

2022-12-28T16:20+0300

spor

dursun özbek

transfer

galatasaray

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Galatasaray Yelken Şubesi’nin, Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası yarışmalar ile 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıklarında kullanacağı araç ve ekipmanların sponsorluğunu içeren anlaşmanın basın toplantısı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Süperpar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Azat Baykal ve yelken şubesi sporcularının katılımıyla Nef Stadyumu’nda gerçekleştirildi.Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’in performansının sorulması üzerine Dursun Özbek, "Gomis’in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray’a büyük önemli bir katkı vermiştir. Gomis, Galatasaray’a çok yakışan, Galatasaray’a her şeyini veren bir sporcu. Bu kişiliğin yanında sportif manada da Galatasaray’a büyük destek olmuştur. Gomis’in performansından son derece memnunum. İnşallah bu sezon Galatasaray’a büyük hizmetleri bulunacak ve sezon sonu itibariyle değerlendirmemizi yaparız" cümlelerine yer verdi.Futbolda yaklaşan transfer dönemi için de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Ara transfer dönemi çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Bazı eksikliklerimiz var. Bu manada teknik kadronun ve hocamızın vereceği raporlarla, yönetim kurulunun bu işin finansmanı açısından, bu işin hem güncel hem de ileriye dönük finansal projesini yapmak üzere ikisini birbirine çakıştırmak suretiyle, ihtiyaç olan noktalara transfer yapacağız. Beraber çalışıyoruz. Teknik kadromuz da çalışıyor. Detayları vermek istemiyorum ama çok ciddi bir çalışma içindeyiz iki yönüyle. Sadece performans açısından değil. Çok dikkat etmemiz gereken kulübün finansal yapısı var. Bu iki yapıyı çakıştırmak suretiyle gereken eksikliklerimizi gidereceğiz" şeklinde konuştu.Transfer döneminin iki yönlü bir iş olduğuna vurgu yapan Özbek, "Gelen ve gidenler oluyor. Eksiği olanlar gider, ihtiyaç olanlar gelir. Galatasaraylıların bu konuda endişe etmemesi lazım. Biz eksiğimizin de farkındayız, fazlamızın da farkındayız, hepsinin bilincindeyiz. Sevgili Erden bir dakika bile ilgisini Florya’dan kesmiyor. Devamlı hem teknik ekiple hem benle irtibatı sayesinde bunun peşindeyiz. Sportif A.Ş’deki arkadaşlarım da bilgilendiriliyor. Onların destekleri de çok önemli. Transfer sezonu birkaç gün sonra açılmış olacak. Orada da hareketlerimiz, ne yapacağımız net olarak gözükecek" diye konuştu.

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dursun özbek, transfer, galatasaray