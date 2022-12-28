https://sputniknews.com.tr/20221228/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065120861.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.70 liradan başladı, euro ise 19.91 satış fiyatı ile el değiştiriyor. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T09:15+0300
2022-12-28T09:15+0300
2022-12-28T09:15+0300
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Dolar 28 Aralık 2022 sabahında 18.67 lira seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6700 lira, satış fiyatı 18.7078 lira seviyesinde yer alıyor.Euro 19.8510 lira alış fiyatı, 19.9171 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/Dolar paritesi ise 1.0639'dan işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?28 Aralık 2022 sabahında ons altın 1811 dolara satılırken, gram altın 1087 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları, çeyrek altın 1810 lira, yarım altın 3620 lira, cumhuriyet altın 7205 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221227/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065081446.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 18.70 liradan başladı, euro ise 19.91 satış fiyatı ile el değiştiriyor.
Dolar 28 Aralık 2022 sabahında 18.67 lira seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6700 lira, satış fiyatı 18.7078 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro 19.8510 lira alış fiyatı, 19.9171 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/Dolar paritesi ise 1.0639'dan işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
28 Aralık 2022 sabahında ons altın 1811 dolara satılırken, gram altın 1087 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları, çeyrek altın 1810 lira, yarım altın 3620 lira, cumhuriyet altın 7205 liradan el değiştiriyor.