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Doğalgaz ve elektrikte uygulanacak para cezalarına yüzde 123 zam
Doğalgaz ve elektrikte uygulanacak para cezalarına yüzde 123 zam
Doğalgaz, petrol, LPG ve elektrik piyasalarında gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları, yılbaşından geçerli olmak üzere yüzde 122,93 artırıldı. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T10:26+0300
2022-12-28T10:26+0300
ekonomi
doğalgaz
elektrik
zam
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Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre EPDK, doğalgaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranında artırdı.İlgili yasalara aykırılık nedeniyle 2023'te uygulanacak idari para cezaları, elektrik piyasasında 2 bin 864 lira ile 7 milyon 215 bin 524 lira, doğalgaz piyasasında 3 milyon 171 bin 801 lira ile 6 milyon 343 bin 647 lira arasında olacak.Petrol Piyasası Kanunu uyarınca ulusal marker ekleme işlemlerinde nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin de aralarında bulunduğu mevzuat ihlallerinde ilgililere 1009 lira ile 40 milyon 609 bin 697 lira arasında ceza uygulanacak.LPG piyasasında ise 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları 1009 lira ile 40 milyon 609 bin 697 lira arasında değişecek.
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doğalgaz, elektrik, zam
doğalgaz, elektrik, zam

Doğalgaz ve elektrikte uygulanacak para cezalarına yüzde 123 zam

10:26 28.12.2022
© AAocak, gaz
ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AA
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Doğalgaz, petrol, LPG ve elektrik piyasalarında gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları, yılbaşından geçerli olmak üzere yüzde 122,93 artırıldı.
Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre EPDK, doğalgaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranında artırdı.
İlgili yasalara aykırılık nedeniyle 2023'te uygulanacak idari para cezaları, elektrik piyasasında 2 bin 864 lira ile 7 milyon 215 bin 524 lira, doğalgaz piyasasında 3 milyon 171 bin 801 lira ile 6 milyon 343 bin 647 lira arasında olacak.

Petrol Piyasası Kanunu uyarınca ulusal marker ekleme işlemlerinde nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin de aralarında bulunduğu mevzuat ihlallerinde ilgililere 1009 lira ile 40 milyon 609 bin 697 lira arasında ceza uygulanacak.
LPG piyasasında ise 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları 1009 lira ile 40 milyon 609 bin 697 lira arasında değişecek.
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