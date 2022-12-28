https://sputniknews.com.tr/20221228/diyarbakir-medeniyetler-kenti-olarak-tescillendi-1065129891.html
Diyarbakır, 'Medeniyetler Kenti' olarak tescillendi
Diyarbakır, 'Medeniyetler Kenti' olarak tescillendi
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru sonucu 33 medeniyete ev sahipliği yapmış ve 12500 yıllık geçmişe sahip... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T13:20+0300
2022-12-28T13:20+0300
2022-12-28T13:28+0300
diyarbakır
yaşam
tescil
medeniyet
unesco dünya kültür mirası listesi
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33 medeniyete ait izlerin bulunduğu Diyarbakır, ‘Medeniyetler Kenti’ olarak tescillendi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurunun ardından ‘Medeniyetler Kenti’ olarak tescillenen Diyarbakır, 12500 yıllık bir geçmişe sahip. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır’ın ‘Medeniyetler Kenti’ olarak tescillenmesi ile ilgili “Bağrında çağlar boyu yaşamış ve izlerini taşlara nakşetmiş 33 kavmin kültürel ve tarihsel değerleri ile kadim bir medeniyetler kenti olan Diyarbakır hinterlandı ile birlikte 12500 yıllık geçmişi ile de önemli bir kenttir” dedi.‘Diyarbakır, dinler, diller, kimlikler ve kültürlerin başkentidir’Diyarbakır’ın tarihteki önemine dikkat çeken Kaya "Adı ‘Bereketli Hilal’ olarak literatüre giren yerleşik hayata ilk olarak kentimiz Çayönü sınırları içerisinde geçildiği, yabani buğday, mercimek ve baklagillerin yine ilk evcil hayvanların bu kent sınırları içerisinde kültüre alındığı bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Dolayısıyla Yukarı Mezopotamya coğrafyasının en köklü geçmişine sahip, yaşamın kesintisiz binlerce yıldan bu yana süredurduğu Diyarbakır, dinler, diller, kimlikler ve kültürlerin başkentidir” şeklinde konuştu.‘Kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli bir kazanım sağlayacak’DTSO Başkanı Kaya şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20191206/9-ulkenin-buyukelcisi-diyarbakira-gitti-gecmisin-gelecekle-bulustugu-bir-yer-1040779467.html
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Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
diyarbakır, tescil, medeniyet, unesco dünya kültür mirası listesi
diyarbakır, tescil, medeniyet, unesco dünya kültür mirası listesi
Diyarbakır, 'Medeniyetler Kenti' olarak tescillendi
13:20 28.12.2022 (güncellendi: 13:28 28.12.2022) Abone ol
Özel
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru sonucu 33 medeniyete ev sahipliği yapmış ve 12500 yıllık geçmişe sahip Diyarbakır 'Medeniyetler Kenti' olarak tescillendi.
33 medeniyete ait izlerin bulunduğu Diyarbakır, ‘Medeniyetler Kenti’ olarak tescillendi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurunun ardından ‘Medeniyetler Kenti’ olarak tescillenen Diyarbakır, 12500 yıllık bir geçmişe sahip.
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır’ın ‘Medeniyetler Kenti’ olarak tescillenmesi ile ilgili “Bağrında çağlar boyu yaşamış ve izlerini taşlara nakşetmiş 33 kavmin kültürel ve tarihsel değerleri ile kadim bir medeniyetler kenti olan Diyarbakır hinterlandı ile birlikte 12500 yıllık geçmişi ile de önemli bir kenttir” dedi.
‘Diyarbakır, dinler, diller, kimlikler ve kültürlerin başkentidir’
Diyarbakır’ın tarihteki önemine dikkat çeken Kaya "Adı ‘Bereketli Hilal’ olarak literatüre giren yerleşik hayata ilk olarak kentimiz Çayönü sınırları içerisinde geçildiği, yabani buğday, mercimek ve baklagillerin yine ilk evcil hayvanların bu kent sınırları içerisinde kültüre alındığı bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Dolayısıyla Yukarı Mezopotamya coğrafyasının en köklü geçmişine sahip, yaşamın kesintisiz binlerce yıldan bu yana süredurduğu Diyarbakır, dinler, diller, kimlikler ve kültürlerin başkentidir” şeklinde konuştu.
‘Kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli bir kazanım sağlayacak’
DTSO Başkanı Kaya şöyle devam etti:
“Surları, camileri, medreseleri, kiliseleri, köprüleri ve daha birçok somut kültürel mirası ile UNESCO Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan kentimiz Diyarbakır, şimdi de ‘Medeniyetler Kenti’ olarak tescillenmiş oldu. ‘Medeniyetler Kenti’ olarak tescillenmiş bir kent olarak, başta turizm sektörü olmak üzere, kentimiz ve coğrafyamızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli bir kazanım sağlayacak olan bu tescil oldukça önemlidir. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu kentin bundan sonraki süreçte tanıtılması ve gelişimi için daha çok çaba sarf edeceğiz. Kentimize ve halkımıza hayırlı olsun.”