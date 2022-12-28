https://sputniknews.com.tr/20221228/diyarbakir-medeniyetler-kenti-olarak-tescillendi-1065129891.html

Diyarbakır, 'Medeniyetler Kenti' olarak tescillendi

Diyarbakır, 'Medeniyetler Kenti' olarak tescillendi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru sonucu 33 medeniyete ev sahipliği yapmış ve 12500 yıllık geçmişe sahip... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T13:20+0300

2022-12-28T13:20+0300

2022-12-28T13:28+0300

diyarbakır

yaşam

tescil

medeniyet

unesco dünya kültür mirası listesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065129576_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e336ccc63e842baab43b3379dad8b708.jpg

33 medeniyete ait izlerin bulunduğu Diyarbakır, ‘Medeniyetler Kenti’ olarak tescillendi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurunun ardından ‘Medeniyetler Kenti’ olarak tescillenen Diyarbakır, 12500 yıllık bir geçmişe sahip. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır’ın ‘Medeniyetler Kenti’ olarak tescillenmesi ile ilgili “Bağrında çağlar boyu yaşamış ve izlerini taşlara nakşetmiş 33 kavmin kültürel ve tarihsel değerleri ile kadim bir medeniyetler kenti olan Diyarbakır hinterlandı ile birlikte 12500 yıllık geçmişi ile de önemli bir kenttir” dedi.‘Diyarbakır, dinler, diller, kimlikler ve kültürlerin başkentidir’Diyarbakır’ın tarihteki önemine dikkat çeken Kaya "Adı ‘Bereketli Hilal’ olarak literatüre giren yerleşik hayata ilk olarak kentimiz Çayönü sınırları içerisinde geçildiği, yabani buğday, mercimek ve baklagillerin yine ilk evcil hayvanların bu kent sınırları içerisinde kültüre alındığı bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Dolayısıyla Yukarı Mezopotamya coğrafyasının en köklü geçmişine sahip, yaşamın kesintisiz binlerce yıldan bu yana süredurduğu Diyarbakır, dinler, diller, kimlikler ve kültürlerin başkentidir” şeklinde konuştu.‘Kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli bir kazanım sağlayacak’DTSO Başkanı Kaya şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20191206/9-ulkenin-buyukelcisi-diyarbakira-gitti-gecmisin-gelecekle-bulustugu-bir-yer-1040779467.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

diyarbakır, tescil, medeniyet, unesco dünya kültür mirası listesi