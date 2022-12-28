https://sputniknews.com.tr/20221228/diyanet-isleri-baskanligi-6-bin-200-personel-alacak-1065118527.html
Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 6 bin 200 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T04:28+0300
2022-12-28T04:28+0300
2022-12-28T04:28+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
personel
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Gazetede yayımlanan ilanına göre, 2022 yılı KPSS puanı ile 4 bin 600 imam-hatip, 1300 kadın Kur'an kursu öğreticisi ile 300 müezzin sözleşmeli olarak istihdam edilecek. TRT Haber'in aktardığına göre ilan edilen pozisyonların 3 katı kadar aday, KPSS puanına göre sıralanacak. Adaylar başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak. Başvurular Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılacak. Belirlenen son başvuru tarihi ise 6 Ocak 2023.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
diyanet işleri başkanlığı, personel
diyanet işleri başkanlığı, personel
Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin 200 personel alacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 6 bin 200 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Gazetede yayımlanan ilanına göre, 2022 yılı KPSS puanı ile 4 bin 600 imam-hatip, 1300 kadın Kur'an kursu öğreticisi ile 300 müezzin sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
TRT Haber'in aktardığına göre ilan edilen pozisyonların 3 katı kadar aday, KPSS puanına göre sıralanacak.
Adaylar başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak.
Başvurular Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılacak. Belirlenen son başvuru tarihi ise 6 Ocak 2023.