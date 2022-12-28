https://sputniknews.com.tr/20221228/diyanet-isleri-baskanligi-6-bin-200-personel-alacak-1065118527.html

Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin 200 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin 200 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 6 bin 200 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

diyanet işleri başkanlığı

personel

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Gazetede yayımlanan ilanına göre, 2022 yılı KPSS puanı ile 4 bin 600 imam-hatip, 1300 kadın Kur'an kursu öğreticisi ile 300 müezzin sözleşmeli olarak istihdam edilecek. TRT Haber'in aktardığına göre ilan edilen pozisyonların 3 katı kadar aday, KPSS puanına göre sıralanacak. Adaylar başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak. Başvurular Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılacak. Belirlenen son başvuru tarihi ise 6 Ocak 2023.

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diyanet işleri başkanlığı, personel