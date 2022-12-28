Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221228/cumhurbaskani-erdogan-ulkemiz-dunyanin-ilk-10-ekonomisine-girme-hedefine-adim-adim-yaklasiyor-1065131828.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefine adım adım yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefine adım adım yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefine adım adım yaklaşıyor" açıklamasında bulundu. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T14:45+0300
2022-12-28T14:58+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065068614_0:275:2665:1774_1920x0_80_0_0_20ba56dc7cfdb2a1de10bcb9586c13b0.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamları şöyle:" -Ülkemiz dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefine adım adım yaklaşıyor.Ülkemiz milli teknoloji hamlesi rehberliğinden gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Biz siyasi bağımsızlığın teknoloji bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz.Bilim ve teknoloji Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında en önemli araç.Son bir yılda 174 üniversiteden 3 bin 734 araştırma projesine 1,5 milyar liradan fazla destek verdik.Genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmesi için yurt dışına çıkmasına karşı değiliz.Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz.Sadece gençlerimizin yurt dışında tecrübe sahibi olmasını sağlamakla kalmıyor Türkiye'yi, dünyada bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz.Teknoloji geliştiren insanlarımıza verdiğimiz değer ortadadır, bilime yaptığımız yatırımın meyvelerini topluyoruz.Teknolojideki gelişmelerde AR-GE projelerine ayrılan bütçenin binde 5'ten yüzde 13'e çıkmasının önemli payı var.Allah'ın izniyle bu coğrafya bilimin ve teknolojinin merkezlerinden biri olacaktır. Çünkü Teknofest kuşağına güveniyoruz.Dünya bizim insansız hava araçlarındaki başarılarımızı manşetlerine taşıyor, demek ki bu millet yapar mı yapar.Savunma sanayii diğer alanlardaki teknolojik gelişmenin de itici gücü durumunda.Bu yıl TEKNOFEST'te, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalistlerinden seçtiğimiz 3 öğrenciyi Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ediyoruzİhdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemini güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065068614_0:25:2665:2024_1920x0_80_0_0_72ff91c412650f5726e11548d63dd691.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefine adım adım yaklaşıyor

14:45 28.12.2022 (güncellendi: 14:58 28.12.2022)
© HÜLYA KEKLİK-AW790176Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© HÜLYA KEKLİK-AW790176
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefine adım adım yaklaşıyor" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamları şöyle:
" -Ülkemiz dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefine adım adım yaklaşıyor.
Ülkemiz milli teknoloji hamlesi rehberliğinden gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Biz siyasi bağımsızlığın teknoloji bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz.
Bilim ve teknoloji Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında en önemli araç.
Son bir yılda 174 üniversiteden 3 bin 734 araştırma projesine 1,5 milyar liradan fazla destek verdik.
Genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmesi için yurt dışına çıkmasına karşı değiliz.
Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz.
Sadece gençlerimizin yurt dışında tecrübe sahibi olmasını sağlamakla kalmıyor Türkiye'yi, dünyada bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz.
Teknoloji geliştiren insanlarımıza verdiğimiz değer ortadadır, bilime yaptığımız yatırımın meyvelerini topluyoruz.
Teknolojideki gelişmelerde AR-GE projelerine ayrılan bütçenin binde 5'ten yüzde 13'e çıkmasının önemli payı var.
Allah'ın izniyle bu coğrafya bilimin ve teknolojinin merkezlerinden biri olacaktır. Çünkü Teknofest kuşağına güveniyoruz.
Dünya bizim insansız hava araçlarındaki başarılarımızı manşetlerine taşıyor, demek ki bu millet yapar mı yapar.
Savunma sanayii diğer alanlardaki teknolojik gelişmenin de itici gücü durumunda.
Bu yıl TEKNOFEST'te, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalistlerinden seçtiğimiz 3 öğrenciyi Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ediyoruz
İhdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemini güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала