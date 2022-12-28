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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam EYT düzenlemesini açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam EYT düzenlemesini açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
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politika
eyt
recep tayyip erdoğan
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EYT düzenlemesine ilişkin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer alıyor.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20221226/bakan-bilginden-eyt-aciklamasi-1065065897.html
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eyt, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi
eyt, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam EYT düzenlemesini açıklayacak

17:02 28.12.2022 (güncellendi: 17:18 28.12.2022)
© HÜLYA KEKLİK-AW790176Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© HÜLYA KEKLİK-AW790176
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
EYT düzenlemesine ilişkin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer alıyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
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Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız
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