https://sputniknews.com.tr/20221228/cumhurbaskani-erdogan-eyt-duzenlemesini-aciklayacak-1065137773.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam EYT düzenlemesini açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam EYT düzenlemesini açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T17:02+0300
2022-12-28T17:02+0300
2022-12-28T17:18+0300
politika
eyt
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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EYT düzenlemesine ilişkin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer alıyor.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20221226/bakan-bilginden-eyt-aciklamasi-1065065897.html
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eyt, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi
eyt, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam EYT düzenlemesini açıklayacak
17:02 28.12.2022 (güncellendi: 17:18 28.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
EYT düzenlemesine ilişkin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer alıyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.