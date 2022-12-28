https://sputniknews.com.tr/20221228/cumhurbaskani-erdogan-eyt-duzenlemesini-aciklayacak-1065137773.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam EYT düzenlemesini açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam EYT düzenlemesini açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T17:02+0300

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politika

eyt

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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EYT düzenlemesine ilişkin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer alıyor.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

https://sputniknews.com.tr/20221226/bakan-bilginden-eyt-aciklamasi-1065065897.html

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eyt, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi