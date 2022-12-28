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Bu yıl İtalya'nın en sıcak yılı oldu
Bu yıl İtalya'nın en sıcak yılı oldu
2022'nin İtalya'nın şimdiye kadar geçirdiği "en sıcak yıl" olduğu belirtildi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T03:23+0300
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dünya
italya
sıcak
sıcak hava
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İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden (CNR) yapılan açıklamada, 2022'nin, ölçümlerin tutulmaya başlandığı 1800'lerden bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl olduğu bildirildi.CNR'den İklim Bilimci Bernardo Gozzini, Aralık 2022'de kaydedilen yüksek sıcaklıkların, geride kalan 11 aylık dönemle uyumlu gittiğini ifade etti.Bu yılki rekorun yüksek ve ortalama sıcaklıklarla alakalı olduğunu kaydeden Gozzini, ülkedeki düşük sıcaklıklar açısından rekorun 2018'de olduğunu belirtti.Gozzini ayrıca ülke genelinde yılbaşı gecesinde hava sıcaklıklarının ortalamanın 5-6 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini bildirdi.İtalya, yıl içinde aşırı sıcaklar ve yağışların azlığı sebebiyle son 70 senenin en şiddetli kuraklığını yaşamıştı.İtalya Ziraatçiler Derneği (Coldiretti) de bu yılki kuraklığın özellikle tarım sektöründe 6 milyar avro zarara yol açtığını bildirmişti.
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italya, sıcak, sıcak hava
italya, sıcak, sıcak hava

Bu yıl İtalya'nın en sıcak yılı oldu

03:23 28.12.2022
© Sputnik / Джузеппе Маффиа / Multimedya arşivine gidinİtalya - kadın - Roma - yaz - sıcak hava
İtalya - kadın - Roma - yaz - sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© Sputnik / Джузеппе Маффиа
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2022'nin İtalya'nın şimdiye kadar geçirdiği "en sıcak yıl" olduğu belirtildi.
İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden (CNR) yapılan açıklamada, 2022'nin, ölçümlerin tutulmaya başlandığı 1800'lerden bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl olduğu bildirildi.
CNR'den İklim Bilimci Bernardo Gozzini, Aralık 2022'de kaydedilen yüksek sıcaklıkların, geride kalan 11 aylık dönemle uyumlu gittiğini ifade etti.
Bu yılki rekorun yüksek ve ortalama sıcaklıklarla alakalı olduğunu kaydeden Gozzini, ülkedeki düşük sıcaklıklar açısından rekorun 2018'de olduğunu belirtti.
Gozzini ayrıca ülke genelinde yılbaşı gecesinde hava sıcaklıklarının ortalamanın 5-6 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini bildirdi.
İtalya, yıl içinde aşırı sıcaklar ve yağışların azlığı sebebiyle son 70 senenin en şiddetli kuraklığını yaşamıştı.
İtalya Ziraatçiler Derneği (Coldiretti) de bu yılki kuraklığın özellikle tarım sektöründe 6 milyar avro zarara yol açtığını bildirmişti.
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