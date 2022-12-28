https://sputniknews.com.tr/20221228/bakan-donmez-bor-satisiyla-1-milyar-300-milyon-dolar-kazanc-saglandi-1065123494.html

Bakan Dönmez: Bor satışıyla 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağlandı

Bakan Dönmez: Bor satışıyla 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağlandı

Bakan Dönmez, bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden'in 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışıyla ülkeye 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladığını bildirdi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

fatih dönmez

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

bor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden'in yüzde 95 kapasiteyle çalışarak 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaptığını ve Türkiye'ye 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladığını bildirdi.Dönmez, 2. Bor Çalıştayı'nda Türkiye'nin enerjide ve diğer alanlarda teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke sınıfına geçtiğini söyledi.Akıllı ve sorumlu üretim anlayışının önemine işaret eden Dönmez, "Yerli ve milli teknolojiyi üretmek, geliştirmek ve ihraç etmek zorundayız. Türkiye yüzyılı, madenciliğin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı borun ve bor teknolojilerinin yüzyılı olacak. Uç ürün üretimi ve ticaretine öncelik verdiğimiz bir dönem olacak." diye konuştu.Türkiye, bor pazarında lider konumdaDönmez, dünya bor pazarında yüzde 62'yi aşan pazar payı ile Türkiye'nin lider pozisyonunu daha da güçlendirdiğini anlattı.Eti Maden'in, geçen yıl bor üretim ve satışında büyük başarı gösterdiğini, bor cevherlerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürdüğünü ve 2 milyon 630 ton rafine bor satışıyla rekor kırdığını anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:Sıvı bor atıklardan lityum üretimiDönmez, elektrikli araçlarla birlikte kullanım alanı yaygınlaşan e-mobilite için dünyada ilk defa uygulanan bir yöntemle sıvı bor atıklarından lityum ürettiklerini aktardı.İlk üretim fazına pilot tesisle yıllık 10 ton ile başladıklarını vurgulayan Dönmez, "İnşallah 2023 Ocak ayında yıllık 600 ton üretim yapacak Kırka'daki lityum karbonat tesisimizin ihalesini gerçekleştireceğiz. En kısa zamanda da tesisimizin temelini atacağız. İlerleyen zamanlarda Bandırma'da yıllık 100 ton üretecek ikinci lityum karbonat tesisimizin temelini atacağız. Böylece her iki tesisimizde yıllık 700 tonluk lityum üreterek Türkiye'nin lityum ihtiyacının yüzde 50'sini yurt içinde Eti Maden'in tesislerinde üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Dönmez, 694 milyon ton değerinde nadir toprak elementinin keşfedildiği Eskişehir Beylikova''nın Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci rezerv alanına sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Gaz merkezi konusunda ilk adımlarımızı 2023'te atacağız'Dönmez, Cumhuriyet'in 100. yılında bir çok projenin devreye alınacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:Çalıştay kapsamında, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Başkanı Abdülkerim Yörükoğlu'na çalışmalarından dolayı ödül verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221228/dogalgaz-ve-elektrikte-uygulanacak-para-cezalarina-yuzde-123-zam-1065122295.html

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fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, bor