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https://sputniknews.com.tr/20221228/babasinin-vasiyeti-uzerine-belediyeye-ucretsiz-klima-bakimi-yapacagini-soyledi-30-klimayi-goturdu-1065126716.html
Babasının vasiyeti üzerine belediyeye ücretsiz klima bakımı yapacağını söyledi: 30 klimayı götürdü
Babasının vasiyeti üzerine belediyeye ücretsiz klima bakımı yapacağını söyledi: 30 klimayı götürdü
Antalya'da klima bakım servisi sahibi olduğunu belirten bir kişi, belediye yetkililerine babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ücretsiz klima bakımı... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T12:12+0300
2022-12-28T12:12+0300
yaşam
türkiye
antalya
klima
dolandırıcılık
sahtekarlık
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Antalya'da bir kişi, 'Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım' diyerek, 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı.7 Kasım'da Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvuran Asım Ç., yetkililere şirket kurucusu babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ait klimalara ücretsiz bakım servisi sağladıklarını anlattı.Yetkililer, belediye kanununa göre şartsız bağış olarak kabul edilecek hizmet için üst makamlardan onay aldı. Asım Ç., 14 Kasım'da belediyeye ait 8 spor salonu ve tesisteki 30 klimanın iç ve dış ünitesini söküp götürdü.Klimaları aldığını reddettiTutanakla teslim edilen klimaların 20 günlük tamir süresinin geçmesi üzerine belediye yetkilileri, Asım Ç.'yi telefonla aradı. Asım Ç.'nin parça bekledikleri için bakım süresinin uzadığını belirtmesi üzerine belediye yetkilileri 15 Aralık'ta yeniden aradı. Asım Ç. görüştüğü yetkiliye, belediyenin klimalarını aldığını inkar etti.Suç duyurusunda bulundularBunun üzerine belediye yetkilileri, 3 gün içerisinde klimaların teslimini istedi. 19 Aralık'ta klimaların belediyeye teslim edilmemesi üzerine Asım Ç. hakkında kamu malına zarar verme, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.600 bin lira zararBelediye Başkanı Ümit Uysal tarafından da personelin olayda ihmalinin bulunup, bulunmadığının tespiti için soruşturma başlatıldı. Klimaların maddi değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221227/utanmiyor-musun-bu-resmi-cekmeye-diye-gelen-mesajdaki-linke-tikladi-62-bin-lira-dolandirildi-1065087654.html
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türkiye, antalya, klima, dolandırıcılık, sahtekarlık
türkiye, antalya, klima, dolandırıcılık, sahtekarlık

Babasının vasiyeti üzerine belediyeye ücretsiz klima bakımı yapacağını söyledi: 30 klimayı götürdü

12:12 28.12.2022
© DHAAntalya'da belediye 'vasiyet' yalanıyla 600 bin lira dolandırıldı
Antalya'da belediye 'vasiyet' yalanıyla 600 bin lira dolandırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© DHA
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Antalya'da klima bakım servisi sahibi olduğunu belirten bir kişi, belediye yetkililerine babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ücretsiz klima bakımı yapacağını belirterek, 8 spor tesisindeki 30 klimayı söküp götürdü.
Antalya'da bir kişi, 'Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım' diyerek, 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı.
7 Kasım'da Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvuran Asım Ç., yetkililere şirket kurucusu babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ait klimalara ücretsiz bakım servisi sağladıklarını anlattı.
Yetkililer, belediye kanununa göre şartsız bağış olarak kabul edilecek hizmet için üst makamlardan onay aldı. Asım Ç., 14 Kasım'da belediyeye ait 8 spor salonu ve tesisteki 30 klimanın iç ve dış ünitesini söküp götürdü.

Klimaları aldığını reddetti

Tutanakla teslim edilen klimaların 20 günlük tamir süresinin geçmesi üzerine belediye yetkilileri, Asım Ç.'yi telefonla aradı. Asım Ç.'nin parça bekledikleri için bakım süresinin uzadığını belirtmesi üzerine belediye yetkilileri 15 Aralık'ta yeniden aradı. Asım Ç. görüştüğü yetkiliye, belediyenin klimalarını aldığını inkar etti.

Suç duyurusunda bulundular

Bunun üzerine belediye yetkilileri, 3 gün içerisinde klimaların teslimini istedi. 19 Aralık'ta klimaların belediyeye teslim edilmemesi üzerine Asım Ç. hakkında kamu malına zarar verme, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

600 bin lira zarar

Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından da personelin olayda ihmalinin bulunup, bulunmadığının tespiti için soruşturma başlatıldı. Klimaların maddi değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirlendi.
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