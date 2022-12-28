https://sputniknews.com.tr/20221228/atasehirde-yasli-hastaya-eziyet-sorusturmasinda-tutuklu-4-kisi-serbest-birakildi-1065140567.html

Ataşehir'de yaşlı hastaya eziyet soruşturmasında tutuklu 4 kişi serbest bırakıldı

Ataşehir'de yaşlı hastaya eziyet soruşturmasında tutuklu 4 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Ataşehir'de hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 4 kişi yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T18:51+0300

2022-12-28T18:51+0300

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türkiye

istanbul

ataşehir

hasta

sağlık bakanlığı

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Ataşehir İçerenköy'deki özel Bayındır Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra 3 Kasım tarihinde yeniden hasta kabulüne başladı.Tepki çeken görüntülerin ardından 4 şüpheli 6 Ekim tarihinde tutuklanmıştı. DHA'nın haberine göre 4 tutuklu sanık için sulh ceza hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. İnceleme sonunda Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysime Erol'un haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla yaklaşık 3 ay sonra serbest bırakılmalarına karar verildi.

türkiye

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istanbul, ataşehir, hasta, sağlık bakanlığı