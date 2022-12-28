Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221228/atasehirde-yasli-hastaya-eziyet-sorusturmasinda-tutuklu-4-kisi-serbest-birakildi-1065140567.html
Ataşehir'de yaşlı hastaya eziyet soruşturmasında tutuklu 4 kişi serbest bırakıldı
Ataşehir'de yaşlı hastaya eziyet soruşturmasında tutuklu 4 kişi serbest bırakıldı
İstanbul Ataşehir'de hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 4 kişi yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T18:51+0300
2022-12-28T18:53+0300
türkiye
istanbul
ataşehir
hasta
sağlık bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065140423_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_0acdd02bd92a8c0d06d4ba87ffb34af4.jpg
Ataşehir İçerenköy'deki özel Bayındır Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra 3 Kasım tarihinde yeniden hasta kabulüne başladı.Tepki çeken görüntülerin ardından 4 şüpheli 6 Ekim tarihinde tutuklanmıştı. DHA'nın haberine göre 4 tutuklu sanık için sulh ceza hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. İnceleme sonunda Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysime Erol'un haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla yaklaşık 3 ay sonra serbest bırakılmalarına karar verildi.
türkiye
istanbul
ataşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065140423_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_93d24d1500a1abbdc29cc0177b042da9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ataşehir, hasta, sağlık bakanlığı
istanbul, ataşehir, hasta, sağlık bakanlığı

Ataşehir'de yaşlı hastaya eziyet soruşturmasında tutuklu 4 kişi serbest bırakıldı

18:51 28.12.2022 (güncellendi: 18:53 28.12.2022)
© DHAİstanbul Ataşehir'de hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 4 kişi yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Ataşehir'de hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 4 kişi yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Ataşehir'de hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 4 kişi yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ataşehir İçerenköy'deki özel Bayındır Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra 3 Kasım tarihinde yeniden hasta kabulüne başladı.
Tepki çeken görüntülerin ardından 4 şüpheli 6 Ekim tarihinde tutuklanmıştı.
DHA'nın haberine göre 4 tutuklu sanık için sulh ceza hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. İnceleme sonunda Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysime Erol'un haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla yaklaşık 3 ay sonra serbest bırakılmalarına karar verildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала