https://sputniknews.com.tr/20221228/arastirma-uzak-gecmisteki-travma-yaratan-anilar-beynin-on-bolumunde-depolaniyor-1065116233.html
Araştırma: Uzak geçmişteki travma yaratan anılar beynin ön bölümünde depolanıyor
Araştırma: Uzak geçmişteki travma yaratan anılar beynin ön bölümünde depolanıyor
Bilim insanları, uzak geçmişte yaşanan korku anları ve travma yaratan anıların "ön beyin"de nasıl saklandığını ortaya koydu. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T02:20+0300
2022-12-28T02:20+0300
2022-12-28T02:21+0300
yaşam
abd
beyin
neuroscience news
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/07/1049605954_0:14:631:368_1920x0_80_0_0_2fde655392faa913e5579d3c7c6e6d75.jpg
Neuroscience News'in haberine göre, California Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının fareler üzerinde yürüttüğü çalışma, uzak geçmişte yaşanan korku anlarının "ön beyin" olarak adlandırılan prefrontal korteksteki bellek nöronları arasında "kalıcı" şekilde depolandığını gösterdi.Çalışmaya öncülük eden ve moleküler biyoloji alanında çalışmalar yürüten Prof. Jun-Hyeong Cho, travmatik olaylardan sonra prefrontal bellekteki nöronların aşamalı şekilde güçlendiğini ve beyin zarı olarak bilinen serebral kortekste kalıcı formlar oluşturması için kritik rol oynağını söyledi.Jun-Hyeong Cho, prefrontal kortekste, travma anında aktif olan ve travmatik olay hatırlandığında yeniden aktif hale geçen bir nöron grubu tespit ettiklerini açıkladı.Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, bu nöron grubunun aktiviteleri durdurulduğunda korku anlarının hatırlanmasının engellendiği aktarıldı.Çalışma "Nature Neuroscience" dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20220223/bilim-insanlari-olen-bir-insanin-beyin-aktivitelerini-ilk-kez-goruntuledi--1054152385.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/07/1049605954_61:0:568:380_1920x0_80_0_0_196255fe9f6d880fe54fc4747cccab73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, beyin, neuroscience news
abd, beyin, neuroscience news
Araştırma: Uzak geçmişteki travma yaratan anılar beynin ön bölümünde depolanıyor
02:20 28.12.2022 (güncellendi: 02:21 28.12.2022) Abone ol
Bilim insanları, uzak geçmişte yaşanan korku anları ve travma yaratan anıların "ön beyin"de nasıl saklandığını ortaya koydu.
Neuroscience News'in haberine göre, California Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının fareler üzerinde yürüttüğü çalışma, uzak geçmişte yaşanan korku anlarının "ön beyin" olarak adlandırılan prefrontal korteksteki bellek nöronları arasında "kalıcı" şekilde depolandığını gösterdi.
Çalışmaya öncülük eden ve moleküler biyoloji alanında çalışmalar yürüten Prof. Jun-Hyeong Cho, travmatik olaylardan sonra prefrontal bellekteki nöronların aşamalı şekilde güçlendiğini ve beyin zarı olarak bilinen serebral kortekste kalıcı formlar oluşturması için kritik rol oynağını söyledi.
Jun-Hyeong Cho, prefrontal kortekste, travma anında aktif olan ve travmatik olay hatırlandığında yeniden aktif hale geçen bir nöron grubu tespit ettiklerini açıkladı.
Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, bu nöron grubunun aktiviteleri durdurulduğunda korku anlarının hatırlanmasının engellendiği aktarıldı.
Çalışma "Nature Neuroscience" dergisinde yayımlandı.