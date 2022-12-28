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https://sputniknews.com.tr/20221228/arastirma-uzak-gecmisteki-travma-yaratan-anilar-beynin-on-bolumunde-depolaniyor-1065116233.html
Araştırma: Uzak geçmişteki travma yaratan anılar beynin ön bölümünde depolanıyor
Araştırma: Uzak geçmişteki travma yaratan anılar beynin ön bölümünde depolanıyor
Bilim insanları, uzak geçmişte yaşanan korku anları ve travma yaratan anıların "ön beyin"de nasıl saklandığını ortaya koydu. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T02:20+0300
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Neuroscience News'in haberine göre, California Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının fareler üzerinde yürüttüğü çalışma, uzak geçmişte yaşanan korku anlarının "ön beyin" olarak adlandırılan prefrontal korteksteki bellek nöronları arasında "kalıcı" şekilde depolandığını gösterdi.Çalışmaya öncülük eden ve moleküler biyoloji alanında çalışmalar yürüten Prof. Jun-Hyeong Cho, travmatik olaylardan sonra prefrontal bellekteki nöronların aşamalı şekilde güçlendiğini ve beyin zarı olarak bilinen serebral kortekste kalıcı formlar oluşturması için kritik rol oynağını söyledi.Jun-Hyeong Cho, prefrontal kortekste, travma anında aktif olan ve travmatik olay hatırlandığında yeniden aktif hale geçen bir nöron grubu tespit ettiklerini açıkladı.Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, bu nöron grubunun aktiviteleri durdurulduğunda korku anlarının hatırlanmasının engellendiği aktarıldı.Çalışma "Nature Neuroscience" dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20220223/bilim-insanlari-olen-bir-insanin-beyin-aktivitelerini-ilk-kez-goruntuledi--1054152385.html
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abd, beyin, neuroscience news
abd, beyin, neuroscience news

Araştırma: Uzak geçmişteki travma yaratan anılar beynin ön bölümünde depolanıyor

02:20 28.12.2022 (güncellendi: 02:21 28.12.2022)
© DHA'Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'
'Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi' - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© DHA
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Bilim insanları, uzak geçmişte yaşanan korku anları ve travma yaratan anıların "ön beyin"de nasıl saklandığını ortaya koydu.
Neuroscience News'in haberine göre, California Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının fareler üzerinde yürüttüğü çalışma, uzak geçmişte yaşanan korku anlarının "ön beyin" olarak adlandırılan prefrontal korteksteki bellek nöronları arasında "kalıcı" şekilde depolandığını gösterdi.
Çalışmaya öncülük eden ve moleküler biyoloji alanında çalışmalar yürüten Prof. Jun-Hyeong Cho, travmatik olaylardan sonra prefrontal bellekteki nöronların aşamalı şekilde güçlendiğini ve beyin zarı olarak bilinen serebral kortekste kalıcı formlar oluşturması için kritik rol oynağını söyledi.
Jun-Hyeong Cho, prefrontal kortekste, travma anında aktif olan ve travmatik olay hatırlandığında yeniden aktif hale geçen bir nöron grubu tespit ettiklerini açıkladı.
Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, bu nöron grubunun aktiviteleri durdurulduğunda korku anlarının hatırlanmasının engellendiği aktarıldı.
Çalışma "Nature Neuroscience" dergisinde yayımlandı.
'Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi' - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
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Bilim insanları, ölen bir insanın beyin aktivitelerini ilk kez görüntüledi
23 Şubat, 11:56
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