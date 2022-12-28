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Ankaragücü'den Behzat Ç. tepkisi
Ankaragücü'den Behzat Ç. tepkisi
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Behzat Ç. isimli dizide bir uyuşturucu satıcısı karakterin Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesine tepki göstererek, özür... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
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ankaragücü
mke ankaragücü
behzat ç
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Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
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ankaragücü, mke ankaragücü, behzat ç, behzat ç

Ankaragücü'den Behzat Ç. tepkisi

07:32 28.12.2022
© AAMKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AA
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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Behzat Ç. isimli dizide bir uyuşturucu satıcısı karakterin Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesine tepki göstererek, özür beklediklerini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Dijital bir platformda yayınlanan Behzat Ç. dizisinde bir uyuşturucu satıcısının MKE Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesini üzülerek takip ettik. 112 yıllık bir tarihe sahip; Milli Mücadele döneminin kahramanları İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan bir kulübün armasının bu şekilde kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Ankara'da çekimleri yapılan bir dizinin, Ankara'nın en önemli değerlerinden birine yaptığı bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Behzat Ç. dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan; camiamızdan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmesini ivedilikle bekliyoruz. Konunun mutlaka takipçisi olacağız."
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