https://sputniknews.com.tr/20221228/almanyada-doner-yukseliste-korili-sosisi-geride-birakti-1065139215.html
Almanya'da döner yükselişte: Körili sosisi geride bıraktı
Almanya'da döner yükselişte: Körili sosisi geride bıraktı
Almanya'da yapılan bir ankete göre, Almanlar köri sucuğu, yerine döner kebabı giderek daha fazla tercih ediyor. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T17:56+0300
2022-12-28T17:56+0300
2022-12-28T17:56+0300
dünya
almanya
sosis
döner
köri sos
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Almanlar körili sosis yerine döner kebabı giderek daha fazla tercih ediyor.Konuyla ilgili yapılan ankete katılan yetişkinlerin yüzde 45'i döner kebabı ve yüzde 37'si körili sosisi seçti. Berlin'de etsiz kebap ve sosis bulunabileceğinden habersiz veganlar da dahil olmak üzere yüzde 15 kadarı ise ikisini de sevmediğini söyledi.Ankete göre ayrıca, köri sucuğundan dönere geçişin sebebi ağırlıklı olarak kuşaklarla alakalı. İlk olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'de ortaya çıkan ve baharatlı ketçapla servis edilen sosis, özellikle yaşlı erkek Almanlar arasında daha popüler. 70'lerde Türk göçmenler tarafından popüler hale getirilen yemeğin Berlin versiyonunu sevenler ise daha çok gençler ve kadınlar. Ankete katılan kadınların yüzde 47'si döner kebabı ve sadece yüzde 30'u körili sosis tercih ederken, iki yemek erkeklerle neredeyse eşit (43'ü sosisli, 42'si dürümlü). 55 yaş üstü insanlar genellikle körili sosisi tercih ederken, 18-24 yaş arası gençler arasında kebap sosisin neredeyse üç katı kadar popüler. Öte yandan, ulusal mutfak söz konusu olduğunda, Z kuşağı Almanlar İtalyan mutfağını (yüzde 21) kendi yemeklerine (yüzde 15) tercih ediyor.
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almanya, sosis, döner, köri sos
almanya, sosis, döner, köri sos
Almanya'da döner yükselişte: Körili sosisi geride bıraktı
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Almanya'da yapılan bir ankete göre, Almanlar köri sucuğu, yerine döner kebabı giderek daha fazla tercih ediyor.
Almanlar körili sosis yerine döner kebabı giderek daha fazla tercih ediyor.
Konuyla ilgili yapılan ankete katılan yetişkinlerin yüzde 45'i döner kebabı ve yüzde 37'si körili sosisi seçti. Berlin'de etsiz kebap ve sosis bulunabileceğinden habersiz veganlar da dahil olmak üzere yüzde 15 kadarı ise ikisini de sevmediğini söyledi.
Ankete göre ayrıca, köri sucuğundan dönere geçişin sebebi ağırlıklı olarak kuşaklarla alakalı.
İlk olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'de ortaya çıkan ve baharatlı ketçapla servis edilen sosis, özellikle yaşlı erkek Almanlar arasında daha popüler.
70'lerde Türk göçmenler tarafından popüler hale getirilen yemeğin Berlin versiyonunu sevenler ise daha çok gençler ve kadınlar.
Ankete katılan kadınların yüzde 47'si döner kebabı ve sadece yüzde 30'u körili sosis tercih ederken, iki yemek erkeklerle neredeyse eşit (43'ü sosisli, 42'si dürümlü).
55 yaş üstü insanlar genellikle körili sosisi tercih ederken, 18-24 yaş arası gençler arasında kebap sosisin neredeyse üç katı kadar popüler.
Öte yandan, ulusal mutfak söz konusu olduğunda, Z kuşağı Almanlar İtalyan mutfağını (yüzde 21) kendi yemeklerine (yüzde 15) tercih ediyor.