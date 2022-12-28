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https://sputniknews.com.tr/20221228/almanyada-bazi-hastanelerin-iflas-edebilecegi-belirtildi-1065119554.html
Almanya'da bazı hastanelerin iflas edebileceği belirtildi
Almanya'da bazı hastanelerin iflas edebileceği belirtildi
Almanya'daki hastanelerin gelecek yıl, bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bildirildi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T05:34+0300
2022-12-28T05:34+0300
dünya
almanya
hastane
iflas
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Alman Hastaneler Birliği'nce (DKG) yayımlanan rapora göre, ülkedeki hastanelerin yüzde 56'sının 2023'te ekonomik durumunun kötüleşmesi bekleniyor.Ülkedeki hastanelerde kalifiye sağlık personelinin bulunmasında da sıkıntı yaşanıyor. Her 4 hastaneden 3'ü hemşire açığını kapatmakta güçlük çekiyor.Raporda, geçen yıl 14 bin 400 olan hemşire açığının 20 bin 600'e yükseldiği, yoğun bakım ünitelerindeki personel açığının yüzde 20'lik artışla 9 bin 500'e ulaştığı belirtildi.Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, "2023'te hastanelerimize doğru durdurulması güç bir iflas dalgası geliyor" ifadesini kullandı.Kovid-19 salgınının ülke çapında güçlü bir hastane sistemine sahip olmaları gerektiğini gösterdiğini belirten Gass, "Artık sürpriz kapanışları kaldıramayız." uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221225/die-welt-rus-dogalgazini-reddeden-almanya-katara-bagimli-hale-gelebilir---1064993944.html
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almanya, hastane, iflas
almanya, hastane, iflas

Almanya'da bazı hastanelerin iflas edebileceği belirtildi

05:34 28.12.2022
© REUTERS / Fabrizio BenschAlmanya - koronavirüs - hastane
Almanya - koronavirüs - hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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Almanya'daki hastanelerin gelecek yıl, bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bildirildi.
Alman Hastaneler Birliği'nce (DKG) yayımlanan rapora göre, ülkedeki hastanelerin yüzde 56'sının 2023'te ekonomik durumunun kötüleşmesi bekleniyor.
Ülkedeki hastanelerde kalifiye sağlık personelinin bulunmasında da sıkıntı yaşanıyor. Her 4 hastaneden 3'ü hemşire açığını kapatmakta güçlük çekiyor.
Raporda, geçen yıl 14 bin 400 olan hemşire açığının 20 bin 600'e yükseldiği, yoğun bakım ünitelerindeki personel açığının yüzde 20'lik artışla 9 bin 500'e ulaştığı belirtildi.
Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, "2023'te hastanelerimize doğru durdurulması güç bir iflas dalgası geliyor" ifadesini kullandı.
Kovid-19 salgınının ülke çapında güçlü bir hastane sistemine sahip olmaları gerektiğini gösterdiğini belirten Gass, "Artık sürpriz kapanışları kaldıramayız." uyarısında bulundu.
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