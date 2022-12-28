https://sputniknews.com.tr/20221228/almanyada-bazi-hastanelerin-iflas-edebilecegi-belirtildi-1065119554.html

Almanya'da bazı hastanelerin iflas edebileceği belirtildi

Almanya'da bazı hastanelerin iflas edebileceği belirtildi

Almanya'daki hastanelerin gelecek yıl, bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bildirildi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T05:34+0300

2022-12-28T05:34+0300

2022-12-28T05:34+0300

dünya

almanya

hastane

iflas

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Alman Hastaneler Birliği'nce (DKG) yayımlanan rapora göre, ülkedeki hastanelerin yüzde 56'sının 2023'te ekonomik durumunun kötüleşmesi bekleniyor.Ülkedeki hastanelerde kalifiye sağlık personelinin bulunmasında da sıkıntı yaşanıyor. Her 4 hastaneden 3'ü hemşire açığını kapatmakta güçlük çekiyor.Raporda, geçen yıl 14 bin 400 olan hemşire açığının 20 bin 600'e yükseldiği, yoğun bakım ünitelerindeki personel açığının yüzde 20'lik artışla 9 bin 500'e ulaştığı belirtildi.Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, "2023'te hastanelerimize doğru durdurulması güç bir iflas dalgası geliyor" ifadesini kullandı.Kovid-19 salgınının ülke çapında güçlü bir hastane sistemine sahip olmaları gerektiğini gösterdiğini belirten Gass, "Artık sürpriz kapanışları kaldıramayız." uyarısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221225/die-welt-rus-dogalgazini-reddeden-almanya-katara-bagimli-hale-gelebilir---1064993944.html

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almanya, hastane, iflas