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Akşener'den, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından ilk açıklama: 'Altılı masa neden dağılsın?'
Akşener'den, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından ilk açıklama: 'Altılı masa neden dağılsın?'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, adaylık ve... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam yaptığı ikili görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasının ardından CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi.'Tartışma rol çalmaya nasıl evrildi?'Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Akşener, “İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım” dedi ve şöyle devam etti:'Neden dağılsın?'Akşener, “Masa dağılıyor mu?” sorusuna “Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz” yanıtını verdi.Akşener, adaylık meselesinin konuşulup konuşulmadığına yönelik soruya da, "Onu Altılı Masa'da konuşacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221228/aksener-kirli-zihniyetin-kadin-istihdamina-verdigi-onem-maalesef-ortada-1065115260.html
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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti

Akşener'den, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından ilk açıklama: 'Altılı masa neden dağılsın?'

11:19 28.12.2022 (güncellendi: 11:20 28.12.2022)
© Fotoğraf : CHP FOTOĞRAF SERVİSİKemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© Fotoğraf : CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, adaylık ve Ekrem İmamoğlu tartışmalarına da değindi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam yaptığı ikili görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasının ardından CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi.

'Tartışma rol çalmaya nasıl evrildi?'

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Akşener, “İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım” dedi ve şöyle devam etti:
“Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesine kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişin orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana."

'Neden dağılsın?'

Akşener, “Masa dağılıyor mu?” sorusuna “Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz” yanıtını verdi.
Akşener, adaylık meselesinin konuşulup konuşulmadığına yönelik soruya da, "Onu Altılı Masa'da konuşacağız" dedi.
İYİ Parti lideri Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
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