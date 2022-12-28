https://sputniknews.com.tr/20221228/aksenerden-genclere-yanit-sundan-emin-olun--13-cumhurbaskani-altili-masanin-onerdigi-isim-olacak-1065146478.html

Akşener'den gençlere yanıt: Şundan emin olun, 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın önerdiği isim olacak

Akşener'den gençlere yanıt: Şundan emin olun, 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın önerdiği isim olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kendisine mail yoluyla ulaşan gençlere "Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T21:58+0300

2022-12-28T21:58+0300

2022-12-28T21:58+0300

meral akşener

politika

cumhurbaşkanlığı seçimi

genç

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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kendisine mail atan gençlere görüntülü mesajla yanıt verdi.Mesajına, "Sevgili gençler, değerli takipçilerim" sözleriyle başlayan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

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2022

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Sputnik Türkiye

meral akşener, cumhurbaşkanlığı seçimi, genç