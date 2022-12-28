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https://sputniknews.com.tr/20221228/aksenerden-genclere-yanit-sundan-emin-olun--13-cumhurbaskani-altili-masanin-onerdigi-isim-olacak-1065146478.html
Akşener'den gençlere yanıt: Şundan emin olun, 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın önerdiği isim olacak
Akşener'den gençlere yanıt: Şundan emin olun, 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın önerdiği isim olacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kendisine mail yoluyla ulaşan gençlere "Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T21:58+0300
2022-12-28T21:58+0300
meral akşener
politika
cumhurbaşkanlığı seçimi
genç
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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kendisine mail atan gençlere görüntülü mesajla yanıt verdi.Mesajına, "Sevgili gençler, değerli takipçilerim" sözleriyle başlayan Akşener, şu ifadeleri kullandı:
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meral akşener, cumhurbaşkanlığı seçimi, genç
meral akşener, cumhurbaşkanlığı seçimi, genç

Akşener'den gençlere yanıt: Şundan emin olun, 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın önerdiği isim olacak

21:58 28.12.2022
© İHA / ARDACAN UZUNİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© İHA / ARDACAN UZUN
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kendisine mail yoluyla ulaşan gençlere "Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin, ülkenin 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın önerdiği isim olacak" yanıtını verdi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kendisine mail atan gençlere görüntülü mesajla yanıt verdi.
Mesajına, "Sevgili gençler, değerli takipçilerim" sözleriyle başlayan Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanlığı seçimine dair görüşlerinizi içeren 1500'ü aşkın mailiniz bize ulaştı. Gençlik politikalarından arkadaşlarımız tek tek okudular, bazılarına da ben baktım, bakmaya devam ediyorum. Endişelerinizi anlıyorum. Mesajınızı aldım, şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin, ülkenin 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı."
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