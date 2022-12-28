https://sputniknews.com.tr/20221228/aksener-kirli-zihniyetin-kadin-istihdamina-verdigi-onem-maalesef-ortada-1065115260.html

Akşener: Kirli zihniyetin kadın istihdamına verdiği önem maalesef ortada

Akşener: Kirli zihniyetin kadın istihdamına verdiği önem maalesef ortada

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınları tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtükler olarak gören kirli... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T01:19+0300

2022-12-28T01:19+0300

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politika

meral akşener

kadın

istihdam

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Meral Akşener, "Kadınları tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtükler olarak gören kirli zihniyetin kadın istihdamına verdiği önem maalesef ortada. Kürsü şovlarına geldiğinde mangalda kül bırakmayan sayın Erdoğan’ın sözüm ona “vizyoner” istihdam anlayışında; 100 işverenden sadece 9’u kadın!" notuyla; Ankara Spor Salonu'nda partisinin düzenlediği 'Büyük Kadın Buluşması'nda gerçekleştirdiği konuşmasından bir video paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20221225/meral-aksener-ile-mustafa-sandalin-aya-benzer-dansi-1064999070.html

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meral akşener, kadın, istihdam