https://sputniknews.com.tr/20221228/aksener-kirli-zihniyetin-kadin-istihdamina-verdigi-onem-maalesef-ortada-1065115260.html
Akşener: Kirli zihniyetin kadın istihdamına verdiği önem maalesef ortada
Akşener: Kirli zihniyetin kadın istihdamına verdiği önem maalesef ortada
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınları tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtükler olarak gören kirli... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T01:19+0300
2022-12-28T01:19+0300
2022-12-28T01:19+0300
politika
meral akşener
kadın
istihdam
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Meral Akşener, "Kadınları tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtükler olarak gören kirli zihniyetin kadın istihdamına verdiği önem maalesef ortada. Kürsü şovlarına geldiğinde mangalda kül bırakmayan sayın Erdoğan’ın sözüm ona “vizyoner” istihdam anlayışında; 100 işverenden sadece 9’u kadın!" notuyla; Ankara Spor Salonu'nda partisinin düzenlediği 'Büyük Kadın Buluşması'nda gerçekleştirdiği konuşmasından bir video paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221225/meral-aksener-ile-mustafa-sandalin-aya-benzer-dansi-1064999070.html
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meral akşener, kadın, istihdam
meral akşener, kadın, istihdam
Akşener: Kirli zihniyetin kadın istihdamına verdiği önem maalesef ortada
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınları tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtükler olarak gören kirli zihniyetin kadın istihdamına verdiği önem maalesef ortada. 100 işverenden sadece 9’u kadın!" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener, "Kadınları tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtükler olarak gören kirli zihniyetin kadın istihdamına verdiği önem maalesef ortada. Kürsü şovlarına geldiğinde mangalda kül bırakmayan sayın Erdoğan’ın sözüm ona “vizyoner” istihdam anlayışında; 100 işverenden sadece 9’u kadın!" notuyla; Ankara Spor Salonu'nda partisinin düzenlediği 'Büyük Kadın Buluşması'nda gerçekleştirdiği konuşmasından bir video paylaştı.