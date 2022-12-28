https://sputniknews.com.tr/20221228/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1065119678.html

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

akdeniz

deprem

kıbrıs

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin yaklaşık 27.12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin ve Antalya'ya yaklaşık 140 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

türkiye

kıbrıs

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akdeniz, deprem, kıbrıs