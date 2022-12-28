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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T05:36+0300
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türkiye
akdeniz
deprem
kıbrıs
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin yaklaşık 27.12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin ve Antalya'ya yaklaşık 140 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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akdeniz, deprem, kıbrıs
akdeniz, deprem, kıbrıs

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

05:36 28.12.2022
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AA
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Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 27.12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin ve Antalya'ya yaklaşık 140 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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