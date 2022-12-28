https://sputniknews.com.tr/20221228/afrikanin-en-zengin-kadini-santos-ve-ortaklarinin-1-milyar-dolarlik-varligina-el-konuldu-1065117064.html

Afrika'nın en zengin kadını Santos ve ortaklarının 1 milyar dolarlık varlığına el konuldu

Afrika'nın en zengin kadını Santos ve ortaklarının 1 milyar dolarlık varlığına el konuldu

Angola Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı Isabel dos Santos ve ortaklarının 1 milyar dolarlık varlığına el koyma kararı... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T02:39+0300

2022-12-28T02:39+0300

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dünya

isabel dos santos

mahkeme

jose eduardo dos santos

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Angola Basın Ajansı'nın (ANGOP) haberine göre, Afrika'nın en zengin kadını olarak gösterilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Santos ile bazı ortaklarının, devletten yolsuzlukla üzerine geçirdiği 1 milyar dolarlık varlığa el konulmasına karar verildi.Mahkeme kararında, Santos ve ortaklarının elinde bulunan Embalvidro ve UNITEL T+ şirketlerinin tamamına, Upstar Comunicaçoes ve MSTAR şirketlerinin yüzde 70'ine el konulması istendi.Kararda, Santos'un devlet sermayesiyle kurulan şirketlerde kontrolü sağlayarak buralardaki paraları yurt dışındaki şirketlerine aktardığı ifade edildi.Angola mahkemesi, 2019 yılında da Santos'un 1.1 milyar dolarlık varlığına el koymuştu.Yakalama kararı çıkarıldıAngola Başsavcısı Helder Pitta Groz, geçen ay, soruşturma kapsamında daha önce defalarca ifadeye çağrılan Santos hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve Interpol'e başvurduklarını belirtmişti.Santos, daha önce hakkındaki suçlamaları reddederek İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşadığını ve saklanmadığını belirtmişti.Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Angola, kıtanın ikinci en büyük petrol üreticisi.Isabel dos Santos'un babası Jose Eduardo dos Santos, Angola'yı 38 yıl tek başına yönetmişti.

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isabel dos santos, mahkeme, jose eduardo dos santos