Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na 'Adaylığınızı destekliyorum' demiş
10:17 28.12.2022 (güncellendi: 10:19 28.12.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
© CHP/ALP EREN KAYA
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu' yaptığı ziyarete ilişkin " İmamoğlu’nun bu görüşmede Kılıçdaroğlu’na biat ettiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’na, 'Adaylığınızı destekliyorum. Elimden geleni yapacağım' demiş" iddiasını gündeme getirdi.
Selvi'nin "İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na biat etti mi" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
Kılıçdaroğlu’yla cumhurbaşkanı adaylığı yarışına giren Ekrem İmamoğlu’nun durumu da ona benziyor. İmamoğlu, siyasi yasak kararıyla birlikte bu iş Saraçhane’de bitti diye düşünürken, Kılıçdaroğlu rüzgârı tersine çevirdi. Cuma günü Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP’nin 11 büyükşehir belediye başkanı Konya’daydı. İmamoğlu, Konya’dan Ankara’ya geçerek Kılıçdaroğlu ile kritik bir görüşme yaptı. İmamoğlu’nun bu görüşmede Kılıçdaroğlu’na biat ettiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’na, “Adaylığınızı destekliyorum. Elimden geleni yapacağım” demiş. Ama İmamoğlu samimi bulunmuyor.
'Ankara'da söz verip, İstanbul'da unutuyor'
Daha önce de Ankara’da benzer sözler verip İstanbul’a gidince tam tersi yönde hareket etmişti. Bir kaynağım, “Bu kez farklıydı” dedi. Bakacağız. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı ve İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan terörle ilgili suç duyurusu Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirmiş. Ankara’daki görüşmede İmamoğlu’na, “Seni görevden alacaklar. CHP örgütü yanında olduğu sürece sana bir şey yapamazlar” demiş. Havuç-sopa politikası.
Kılıçdaroğlu’nun durup dururken Anayasa’yı değiştirip İstanbul ve Yalova’da seçimlerin yenilenmesi çağrısının perde arkası ortaya çıktı. Ama Kılıçdaroğlu’nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili çıkışının Ekrem İmamoğlu’nu rahatsız ettiği söyleniyor. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi demek, Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nu gözden çıkardığı anlamında yorumlandı. Ayrıca, zimmet soruşturması kapsamında açığa alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’la aynı kategoride zikredilmek İmamoğlu’nu rahatsız etmiş.
Bu arada Ekrem İmamoğlu, cuma günü CHP’li 11 belediye başkanıyla birlikte Konya’daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi’nden çıktıktan sonra geldiği Konya’da Cuma namazını Kapu Camisi’nde kılmıştı. İmamoğlu’nun da Erdoğan’ı taklit ederek Cuma namazını Kapu Camisi’nde kılmak isteği CHP Genel Merkezi tarafından reddedilmişti. Ama benim asıl atladığım belediye başkanlarına verilen yemekte yaşanan gerilim olmuş. Ekrem İmamoğlu ve CHP’li yöneticiler arasında bir gerilim yaşanmış. İmamoğlu yemeği terk ederek Ankara’ya geçmiş.
21 Aralık, 17:54