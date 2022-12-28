Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na 'Adaylığınızı destekliyorum' demiş

Daha önce de Ankara’da benzer sözler verip İstanbul’a gidince tam tersi yönde hareket etmişti. Bir kaynağım, “Bu kez farklıydı” dedi. Bakacağız. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı ve İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan terörle ilgili suç duyurusu Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirmiş. Ankara’daki görüşmede İmamoğlu’na, “Seni görevden alacaklar. CHP örgütü yanında olduğu sürece sana bir şey yapamazlar” demiş. Havuç-sopa politikası. Daha önce de Ankara’da benzer sözler verip İstanbul’a gidince tam tersi yönde hareket etmişti. Bir kaynağım, “Bu kez farklıydı” dedi. Bakacağız. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı ve İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan terörle ilgili suç duyurusu Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirmiş. Ankara’daki görüşmede İmamoğlu’na, “Seni görevden alacaklar. CHP örgütü yanında olduğu sürece sana bir şey yapamazlar” demiş. Havuç-sopa politikası.

Kılıçdaroğlu’nun durup dururken Anayasa’yı değiştirip İstanbul ve Yalova’da seçimlerin yenilenmesi çağrısının perde arkası ortaya çıktı. Ama Kılıçdaroğlu’nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili çıkışının Ekrem İmamoğlu’nu rahatsız ettiği söyleniyor. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi demek, Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nu gözden çıkardığı anlamında yorumlandı. Ayrıca, zimmet soruşturması kapsamında açığa alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’la aynı kategoride zikredilmek İmamoğlu’nu rahatsız etmiş. Kılıçdaroğlu’nun durup dururken Anayasa’yı değiştirip İstanbul ve Yalova’da seçimlerin yenilenmesi çağrısının perde arkası ortaya çıktı. Ama Kılıçdaroğlu’nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili çıkışının Ekrem İmamoğlu’nu rahatsız ettiği söyleniyor. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi demek, Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nu gözden çıkardığı anlamında yorumlandı. Ayrıca, zimmet soruşturması kapsamında açığa alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’la aynı kategoride zikredilmek İmamoğlu’nu rahatsız etmiş.