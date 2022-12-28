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https://sputniknews.com.tr/20221228/abdde-michigan-valisi-whitmeri-kacirma-plani-yapan-grubun-liderine-16-yil-hapis-1065116059.html
ABD'de Michigan Valisi Whitmer'ı kaçırma planı yapan grubun liderine 16 yıl hapis
ABD'de Michigan Valisi Whitmer'ı kaçırma planı yapan grubun liderine 16 yıl hapis
ABD'nin Michigan eyaleti Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmayı planlamaktan suçlu bulunan aşırı sağcı Adam Fox, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T02:00+0300
2022-12-28T02:00+0300
dünya
abd
adam fox
gretchen whitmer
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ABD'de Michigan Valisi Whitmer'ı kaçırmayı planlayan Adam Fox 16 yıl hapse mahkum edildi.ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2020'de Vali Whitmer'ı kaçırmayı planlayan aşırı sağcı bir grubun lideri olduğu iddia edilen Fox hakkında federal mahkeme tarafından görülen davada, sanığın 16 yıl hapis cezasına mahkum edildiği duyuruldu.Açıklamada, 39 yaşındaki Fox ve ona eşlik ettiği iddia edilen Barry Croft Jr. adındaki sanığın, ağustos ayında federal mahkeme tarafından "adam kaçırmak" ve "kitle imha silahı elde etmekten" yargılandığı hatırlatıldı.Fox ve suç ortağı Croft'un, Vali Whitmer'ı Michigan'daki yazlığından kaçırma planları kapsamında bir yaya geçidinin yakınına bomba yerleştirmeyi planladıkları kaydedilen açıklamada, Fox'un ayrıca el bombası olarak kullanmak üzere şarapnel yerleştirilerek yeniden şekillendirilmiş bir havai fişeğe sahip olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.Daha önceki duruşmada oy birliğiyle bir karara varılamadığını ifade eden yetkililer, Fox'un, bugün yeniden görülen davada "Michigan Valisini kaçırmayı ve buna karşılık verecek kolluk kuvvetlerine karşı da kitle imha silahı kullanmayı" planlamaktan suçlu bulunarak hapis cezası aldığını bildirdi.ABD'de 2020 yılında Demokrat Michigan Valisi Whitmer'ı kaçırmayı planladıkları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ocak 2021'den beri aralıklarla görülen davalarda, iki kişi daha hapis cezasına mahkum edilmişti.Whitmer'ın kaçırılma girişimine ilişkin görülen davalar devam ederken Amerikan kamuoyu, aşırı sağın, bazı yerel yöneticilere yönelik bu gibi eylem planlarını "iç terör" addederek davaları yakından takip ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20210826/michigan-valisini-kacirma-davasinda-ilk-hukum-verildi-1048347358.html
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abd, adam fox, gretchen whitmer
abd, adam fox, gretchen whitmer

ABD'de Michigan Valisi Whitmer'ı kaçırma planı yapan grubun liderine 16 yıl hapis

02:00 28.12.2022
© JEFF KOWALSKYABD'nin Michigan eyaleti Valisi Gretchen Whitmer
ABD'nin Michigan eyaleti Valisi Gretchen Whitmer - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© JEFF KOWALSKY
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ABD'nin Michigan eyaleti Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmayı planlamaktan suçlu bulunan aşırı sağcı Adam Fox, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'de Michigan Valisi Whitmer'ı kaçırmayı planlayan Adam Fox 16 yıl hapse mahkum edildi.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2020'de Vali Whitmer'ı kaçırmayı planlayan aşırı sağcı bir grubun lideri olduğu iddia edilen Fox hakkında federal mahkeme tarafından görülen davada, sanığın 16 yıl hapis cezasına mahkum edildiği duyuruldu.
Açıklamada, 39 yaşındaki Fox ve ona eşlik ettiği iddia edilen Barry Croft Jr. adındaki sanığın, ağustos ayında federal mahkeme tarafından "adam kaçırmak" ve "kitle imha silahı elde etmekten" yargılandığı hatırlatıldı.
Fox ve suç ortağı Croft'un, Vali Whitmer'ı Michigan'daki yazlığından kaçırma planları kapsamında bir yaya geçidinin yakınına bomba yerleştirmeyi planladıkları kaydedilen açıklamada, Fox'un ayrıca el bombası olarak kullanmak üzere şarapnel yerleştirilerek yeniden şekillendirilmiş bir havai fişeğe sahip olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.
Daha önceki duruşmada oy birliğiyle bir karara varılamadığını ifade eden yetkililer, Fox'un, bugün yeniden görülen davada "Michigan Valisini kaçırmayı ve buna karşılık verecek kolluk kuvvetlerine karşı da kitle imha silahı kullanmayı" planlamaktan suçlu bulunarak hapis cezası aldığını bildirdi.
ABD'de 2020 yılında Demokrat Michigan Valisi Whitmer'ı kaçırmayı planladıkları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ocak 2021'den beri aralıklarla görülen davalarda, iki kişi daha hapis cezasına mahkum edilmişti.
Whitmer'ın kaçırılma girişimine ilişkin görülen davalar devam ederken Amerikan kamuoyu, aşırı sağın, bazı yerel yöneticilere yönelik bu gibi eylem planlarını "iç terör" addederek davaları yakından takip ediyor.
ABD bayrağı, ABD mahkeme, ABD Yüksek Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
POLİTİKA
ABD'de Michigan Valisi'ni kaçırma davasında ilk hüküm
26 Ağustos 2021, 10:10
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