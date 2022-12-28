https://sputniknews.com.tr/20221228/4-bin-lirasi-bicak-zoruyla-gasbedildi-sikayetci-olmamak-icin-agladi-1065128146.html
4 bin lirası bıçak zoruyla gasbedildi, şikayetçi olmamak için ağladı
4 bin lirası bıçak zoruyla gasbedildi, şikayetçi olmamak için ağladı
Denizli’de 4 TL’sinin bıçak zoruyla maskeli bir erkek tarafından gasbedildiğini iddia eden genç kız, kendisine yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T12:49+0300
2022-12-28T12:49+0300
2022-12-28T13:21+0300
denizli
şikayetçi
türkiye
gasp
bıçaklı saldırı
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Denizli’de yürürken gasba uğradığını 24 yaşındaki iddia eden A.G.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yürürken yanına yaklaşan, yüzü maskeli bir erkeğin kendisine bıçak çektikten sonra 4 bin TL’sini gasbettiğini öne süren A.G.K.'nin yardım talebi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, şüphelinin yakalanması için genç kızdan bilgi almak istedikleri anda beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Bir anda sinir krizi geçiren genç kız, ekiplerin yardımını geri çevirerek gitmelerini istedi. Yanında babası olan genç kızın verdiği tepki sonrası hayrete düşen ekipler, kendisiyle tekrar konuşarak olayı anlamaya çalıştı.‘Bu olay kapanacak’Bir yandan bölgede şüphelinin bulunması için çalışan ekipler, bir yandan da kızı ikna etmeye çalıştı. A.G.K., olayın daha fazla büyümesini istemediğini söyleyerek, "İstemiyorum lütfen, ben kimseyle görüşmek ve şikayetçi olmak istemiyorum. Allah'ım ya Rabb'im, kimseyle konuşmak istemiyorum" dedikten sonra polislerin kayda alınma talebine ise, "Kayıtlara girmesin, silinebiliyorsa silinsin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Baba sen de polisler de gidecek ve bu olay kapanacak. Tutanak tutulabiliyorsa tutalım, ben de imzalayayım ama bu konu hakkında size gelmek istemiyorum" sözlerinden sonra ağlamaya başladı.İlginç hareketler sergiledikten sonra şikayetçi olmamak için direnen genç kızın yanında bulunan babası da olaya anlam veremedi. Çalışmalarını sonlandıran ekipler, tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan gasbın gerçek mi yoksa komplo mu olduğu merak konusu oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221207/kagithanede-bir-genc-halasinin-evini-cilingir-ile-actirip-hirsizlik-yapti-1064284434.html
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4 bin lirası bıçak zoruyla gasbedildi, şikayetçi olmamak için ağladı
4 bin lirası bıçak zoruyla gasbedildi, şikayetçi olmamak için ağladı
2022-12-28T12:49+0300
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denizli, şikayetçi, gasp, bıçaklı saldırı
denizli, şikayetçi, gasp, bıçaklı saldırı
4 bin lirası bıçak zoruyla gasbedildi, şikayetçi olmamak için ağladı
12:49 28.12.2022 (güncellendi: 13:21 28.12.2022) Abone ol
Denizli’de 4 TL’sinin bıçak zoruyla maskeli bir erkek tarafından gasbedildiğini iddia eden genç kız, kendisine yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü. Şikayetçi olmamak için gözyaşı döken genç kız, "Konuşmak istemiyorum, bu olay kapanacak" diyerek karakola gitmeyi reddetti.
Denizli’de yürürken gasba uğradığını 24 yaşındaki iddia eden A.G.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yürürken yanına yaklaşan, yüzü maskeli bir erkeğin kendisine bıçak çektikten sonra 4 bin TL’sini gasbettiğini öne süren A.G.K.'nin yardım talebi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, şüphelinin yakalanması için genç kızdan bilgi almak istedikleri anda beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Bir anda sinir krizi geçiren genç kız, ekiplerin yardımını geri çevirerek gitmelerini istedi. Yanında babası olan genç kızın verdiği tepki sonrası hayrete düşen ekipler, kendisiyle tekrar konuşarak olayı anlamaya çalıştı.
‘Bu olay kapanacak’
Bir yandan bölgede şüphelinin bulunması için çalışan ekipler, bir yandan da kızı ikna etmeye çalıştı. A.G.K., olayın daha fazla büyümesini istemediğini söyleyerek, "İstemiyorum lütfen, ben kimseyle görüşmek ve şikayetçi olmak istemiyorum. Allah'ım ya Rabb'im, kimseyle konuşmak istemiyorum" dedikten sonra polislerin kayda alınma talebine ise, "Kayıtlara girmesin, silinebiliyorsa silinsin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Baba sen de polisler de gidecek ve bu olay kapanacak. Tutanak tutulabiliyorsa tutalım, ben de imzalayayım ama bu konu hakkında size gelmek istemiyorum" sözlerinden sonra ağlamaya başladı.
İlginç hareketler sergiledikten sonra şikayetçi olmamak için direnen genç kızın yanında bulunan babası da olaya anlam veremedi. Çalışmalarını sonlandıran ekipler, tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan gasbın gerçek mi yoksa komplo mu olduğu merak konusu oldu.