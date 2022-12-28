110 yaşındaki kadın hastaneye bir kere gitti, arabaya hiç binmedi

© İHA Annesinin sadece süt ürünleriyle beslendiğini ve beslenmesine çok dikkat ettiğini ifade eden Kaya, “Annem ekmek, peynir, cacık gibi süt ürünleriyle besleniyor ve et yemiyor. Toplam 86 çocuk ve torunu var. Annem sadece bir kez göz için hastaneye gitti. O da üç tekerlekli bisikletle gitti. Öbür türlü arabaya binmemiş, binmek de istemiyor. 2 yıl önce korona virüse yakalandı. Ancak gelen ambulansa ısrarla binmedi. ‘Ölsem de burada öleceğim, hastaneye gitmem’ dedi. Korona virüs için ne hastaneye gitti, ne de ilaç kullandı” dedi.