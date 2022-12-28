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110 yaşındaki kadın hastaneye bir kere gitti, arabaya hiç binmedi
110 yaşındaki kadın hastaneye bir kere gitti, arabaya hiç binmedi
Van’da yaşayan 110 yaşındaki Hazal Kaya, ömrü boyunca bir kez hastaneye gittiğini ve arabaya hiç binmediğini söyledi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
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van, fotoğraf, yaşlı, araba, фото
van, fotoğraf, yaşlı, araba, фото

110 yaşındaki kadın hastaneye bir kere gitti, arabaya hiç binmedi

12:08 28.12.2022
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Van’da yaşayan 110 yaşındaki Hazal Kaya, ömrü boyunca bir kez hastaneye gittiğini ve arabaya hiç binmediğini söyledi.
© İHAVan’ın Bahçesaray ilçesi doğumlu, 6 çocuk ve 80 torun sahibi 110 yaşındaki Hazal Nine, ömrü boyunca bir kez hastaneye gitti. Kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarını karşılayan Hazan Kaya, şu ana kadar sadece bir kez göz ameliyatı için hastaneye gitti. Bunun için de üç tekerlekli bisikletle hastaneye gitmeyi kabul eden Hazal Nine, ömrünün geri kalanında ise arabaya binmeyeceğini söylüyor.
Van'da 110 yaşındaki kadın hastaneye bir kere gitti, arabaya hiç binmedi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Van’ın Bahçesaray ilçesi doğumlu, 6 çocuk ve 80 torun sahibi 110 yaşındaki Hazal Nine, ömrü boyunca bir kez hastaneye gitti. Kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarını karşılayan Hazan Kaya, şu ana kadar sadece bir kez göz ameliyatı için hastaneye gitti. Bunun için de üç tekerlekli bisikletle hastaneye gitmeyi kabul eden Hazal Nine, ömrünün geri kalanında ise arabaya binmeyeceğini söylüyor.
© İHA2 yıl önce koronavirüse yakalanan Hazal Nine, hastaneye gitmeme inadını sürdürerek hastalığı evinde atlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyen Hazal Kaya, Rabia işareti de yaparak kendisine destek verdi.
Van'da 110 yaşındaki kadın hastaneye bir kere gitti, arabaya hiç binmedi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
2 yıl önce koronavirüse yakalanan Hazal Nine, hastaneye gitmeme inadını sürdürerek hastalığı evinde atlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyen Hazal Kaya, Rabia işareti de yaparak kendisine destek verdi.
© İHA56 yaşındaki Mahmut Kaya, annesin nüfus cüzdanına göre 100 yaşında olduğunu ama nüfusa geç kaydedildiği için gerçek yaşının 110 olduğunu belirtti.
Van'da 110 yaşındaki kadın hastaneye bir kere gitti, arabaya hiç binmedi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
56 yaşındaki Mahmut Kaya, annesin nüfus cüzdanına göre 100 yaşında olduğunu ama nüfusa geç kaydedildiği için gerçek yaşının 110 olduğunu belirtti.
© İHAAnnesinin sadece süt ürünleriyle beslendiğini ve beslenmesine çok dikkat ettiğini ifade eden Kaya, “Annem ekmek, peynir, cacık gibi süt ürünleriyle besleniyor ve et yemiyor. Toplam 86 çocuk ve torunu var. Annem sadece bir kez göz için hastaneye gitti. O da üç tekerlekli bisikletle gitti. Öbür türlü arabaya binmemiş, binmek de istemiyor. 2 yıl önce korona virüse yakalandı. Ancak gelen ambulansa ısrarla binmedi. ‘Ölsem de burada öleceğim, hastaneye gitmem’ dedi. Korona virüs için ne hastaneye gitti, ne de ilaç kullandı” dedi.
Van'da 110 yaşındaki kadın hastaneye bir kere gitti, arabaya hiç binmedi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Annesinin sadece süt ürünleriyle beslendiğini ve beslenmesine çok dikkat ettiğini ifade eden Kaya, “Annem ekmek, peynir, cacık gibi süt ürünleriyle besleniyor ve et yemiyor. Toplam 86 çocuk ve torunu var. Annem sadece bir kez göz için hastaneye gitti. O da üç tekerlekli bisikletle gitti. Öbür türlü arabaya binmemiş, binmek de istemiyor. 2 yıl önce korona virüse yakalandı. Ancak gelen ambulansa ısrarla binmedi. ‘Ölsem de burada öleceğim, hastaneye gitmem’ dedi. Korona virüs için ne hastaneye gitti, ne de ilaç kullandı” dedi.
© İHAAraçlara binmeyi sevmediğini dile getiren 110 yaşındaki Hazal Kaya ise “Ben bir kez hastaneye gittim ama bir daha gitmem. Ölsem de buradayım. El arabasına da artık binmem. Yine kulağım için seni el arabasıyla hastaneye götürelim diyorlar. Ama kulağım artık hiç duymasa bile hastaneye gitmem diyorum. Gençken hayvanlara bakardım, ot biçerdim” diye konuştu. Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi için ‘birinci’ olduğunu ve çok iyi biri olduğunu kaydetti.
Van'da 110 yaşındaki kadın hastaneye bir kere gitti, arabaya hiç binmedi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Araçlara binmeyi sevmediğini dile getiren 110 yaşındaki Hazal Kaya ise “Ben bir kez hastaneye gittim ama bir daha gitmem. Ölsem de buradayım. El arabasına da artık binmem. Yine kulağım için seni el arabasıyla hastaneye götürelim diyorlar. Ama kulağım artık hiç duymasa bile hastaneye gitmem diyorum. Gençken hayvanlara bakardım, ot biçerdim” diye konuştu. Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi için ‘birinci’ olduğunu ve çok iyi biri olduğunu kaydetti.
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