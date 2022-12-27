https://sputniknews.com.tr/20221227/zaharova-ukraynanin-ulusal-azinliklar-yasasi-ayrimcilik-ve-nazizmin-tezahurudur-1065074605.html

Zaharova: Ukrayna'nın ulusal azınlıklar yasası ayrımcılık ve Nazizm'in tezahürüdür

Zaharova: Ukrayna'nın ulusal azınlıklar yasası ayrımcılık ve Nazizm'in tezahürüdür

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 13 Aralık'ta Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada tarafından kabul edilen ‘Ukrayna Ulusal Azınlıkları (Toplulukları)’... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T00:20+0300

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ukrayna krizi

mariya zaharova

ukrayna

nazizm

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 13 Aralık'ta Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada tarafından kabul edilen ‘Ukrayna Ulusal Azınlıkları (Toplulukları)’ yasası ile ilgili değerlendirmede bulundu.Zaharova, “Ukrayna'nın yasama düzeyinde pekiştirmeye çalıştığı ayrımcılık ve Nazizm'in bariz tezahürleri tam olarak böyle görünüyor. Ancak etnik Ruslar söz konusu olduğunda her türlü insan hakları ihlaline göz yuman uluslararası ve Avrupalı insan hakları örgütleri buna aldırış etmiyor. Uzun zamandır durmadan bahsettiğimiz Rus karşıtlığı bu şekilde kendini gösteriyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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mariya zaharova, ukrayna, nazizm, rusya