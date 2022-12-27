https://sputniknews.com.tr/20221227/zaharova-ukraynanin-ulusal-azinliklar-yasasi-ayrimcilik-ve-nazizmin-tezahurudur-1065074605.html
Zaharova: Ukrayna'nın ulusal azınlıklar yasası ayrımcılık ve Nazizm'in tezahürüdür
Zaharova: Ukrayna'nın ulusal azınlıklar yasası ayrımcılık ve Nazizm'in tezahürüdür
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 13 Aralık'ta Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada tarafından kabul edilen ‘Ukrayna Ulusal Azınlıkları (Toplulukları)’... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T00:20+0300
2022-12-27T00:20+0300
2022-12-27T00:20+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
ukrayna
nazizm
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064621233_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_d26e2c84f9b52f9ecfe69a7d246f4772.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 13 Aralık'ta Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada tarafından kabul edilen ‘Ukrayna Ulusal Azınlıkları (Toplulukları)’ yasası ile ilgili değerlendirmede bulundu.Zaharova, “Ukrayna'nın yasama düzeyinde pekiştirmeye çalıştığı ayrımcılık ve Nazizm'in bariz tezahürleri tam olarak böyle görünüyor. Ancak etnik Ruslar söz konusu olduğunda her türlü insan hakları ihlaline göz yuman uluslararası ve Avrupalı insan hakları örgütleri buna aldırış etmiyor. Uzun zamandır durmadan bahsettiğimiz Rus karşıtlığı bu şekilde kendini gösteriyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064621233_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_db2a3c747f6ee702d2af2a41e15f07b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mariya zaharova, ukrayna, nazizm, rusya
mariya zaharova, ukrayna, nazizm, rusya
Zaharova: Ukrayna'nın ulusal azınlıklar yasası ayrımcılık ve Nazizm'in tezahürüdür
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 13 Aralık'ta Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada tarafından kabul edilen ‘Ukrayna Ulusal Azınlıkları (Toplulukları)’ yasasının, bu ülkenin ilgili kuruluşlar nezdindeki tüm mevcut yükümlülüklerini ihlal eden ulusal azınlıkların hakları ile ilgili alay eylemi olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 13 Aralık'ta Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada tarafından kabul edilen ‘Ukrayna Ulusal Azınlıkları (Toplulukları)’ yasası ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Zaharova, “Ukrayna'nın yasama düzeyinde pekiştirmeye çalıştığı ayrımcılık ve Nazizm'in bariz tezahürleri tam olarak böyle görünüyor. Ancak etnik Ruslar söz konusu olduğunda her türlü insan hakları ihlaline göz yuman uluslararası ve Avrupalı insan hakları örgütleri buna aldırış etmiyor. Uzun zamandır durmadan bahsettiğimiz Rus karşıtlığı bu şekilde kendini gösteriyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ne yazık ki bugünkü durumda uluslararası örgütleri Kiev'i etkilemeye ve insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmeye çağırmanın bir faydası yok. Sadece özel askeri operasyonun amaç ve hedeflerinin uygulanması, Rus halkına ve Ukrayna'daki diğer milletlerin temsilcilerine ana dillerini özgürce konuşma, bu dilde eğitim alma, tarihi hafızalarını koruma ve kahramanlarını onurlandırma haklarını geri verebilir, Ukrayna'da hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı yeniden tesis edebilir.”