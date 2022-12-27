https://sputniknews.com.tr/20221227/zaharova-abdnin-baskisina-ragmen-askeri-techizat-ihracatini-devam-ettirecegiz-1065108050.html

Zaharova: ABD'nin baskısına rağmen askeri teçhizat ihracatını devam ettireceğiz

Zaharova: ABD'nin baskısına rağmen askeri teçhizat ihracatını devam ettireceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin ‘açık baskısına’ rağmen Rusya’nın ortak ülkelere askeri teçhizat ihracatını devam ettireceğini... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T18:42+0300

2022-12-27T18:42+0300

2022-12-27T18:42+0300

dünya

rusya

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram kanalından yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, ABD’nin ‘açık baskısına’ rağmen Rusya’nın ortak ülkelere askeri teçhizat ihracatını devam ettireceğini ifade etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Rusya'nın ortakları üzerinde ‘açık baskı’ uygulayan ve ABD’nin yabancı ülkelerdeki büyükelçilikleri üzerinden de etkili olan ‘Amerikan hükümet temsilcilerinin artan faaliyetine’ dikkat çeken Zaharova, ABD'nin Moskova'nın Sovyet ve Rus askeri teçhizatını kullanan ortaklarını bu silahları ‘Batı yanlısı aracılar aracılığıyla’ Kiev'e teslim etmeye çağırdığını sözlerine ekledi.Zaharova, “Sorumluluğunu tamamen üstlenerek Rusya'nın mevcut ve gelecekteki projelerde ortaklarına karşı ilgili tüm yükümlülükleri kesinlikle yerine getireceğini beyan ediyoruz” vurgusunu yaptı.

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rusya, mariya zaharova