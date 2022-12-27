https://sputniknews.com.tr/20221227/yenilenmis-elektronik-esya-ithal-edilebilecek-1065082067.html

Yenilenmiş elektronik eşya ithal edilebilecek

Yenilenmiş elektronik eşya ithal edilebilecek

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik yenilenmiş elektrikli ve elektronik eşyaların ithaline izin veriyor. İthalat izni yalnızca... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T09:58+0300

2022-12-27T09:58+0300

2022-12-27T09:58+0300

ekonomi

türkiye

beyaz eşya

ithalat

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ithal edilebilecek. Yönetmeliğin dikkat çekici maddesi ise Türkiye’de uygulamaya yeni başlanan yenilenmiş eşyaya ilişkin oldu. Yönetmelik, yenilenmiş elektrikli ve elektronik eşyaların ithaline de izin veriyor. Öte yandan, Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin yönetmelik de yayımlandı. Türkiye’de lisans alan yenileme işletmeleri, sadece cep telefonu ve tabletleri yenileyerek garantili olarak satabiliyor. Türkiye’de bu iki ürüne yenileme imkanı tanınırken, yönetmeliğin her türlü elektronik eşyaya ithalat izni vermesi dikkat çekti.Ekonomim'de yer alan habere göre; yönetmelikle oldukça geniş bir kapsamda EEE ve AEEE ithaline izin veriliyor. Ayrıca yönetmelik ekleriyle bu gruplardan hangilerinin yönetmelik kapsamında olduğuna yönelik detaylı ayrımlar da bulunuyor. Bu ayrımlarda da geniş bir liste tutulduğu ve tüketicilerin yoğun olarak kullandığı çok sayıda ürünün kapsamda olduğu gözlendi.Yönetmelik kapsamında tanımlanan EEE kapsamına giren şu ürünler ithal edilebilecek: Yönetmelik EK-1A kapsamında: Büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç), oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri, otomatlar.

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türkiye, beyaz eşya, ithalat