https://sputniknews.com.tr/20221227/universite-hastanesinde-11-yil-sahte-diplomayla-calisti-1065096292.html

Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diplomayla çalıştı

Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diplomayla çalıştı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

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van

doktor

sahte doktor

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Van'da üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışan kişi yakalandı.A.İ., Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaatta bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.

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van, doktor, sahte doktor