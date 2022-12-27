https://sputniknews.com.tr/20221227/universite-hastanesinde-11-yil-sahte-diplomayla-calisti-1065096292.html
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diplomayla çalıştı
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diplomayla çalıştı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T14:50+0300
2022-12-27T14:50+0300
2022-12-27T14:50+0300
türkiye
van
doktor
sahte doktor
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Van'da üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışan kişi yakalandı.A.İ., Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaatta bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.
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van, doktor, sahte doktor
van, doktor, sahte doktor
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diplomayla çalıştı
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Zanlının işine son verilirken, savcılık soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
Van'da üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışan kişi yakalandı.
A.İ., Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaatta bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.
Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.
Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.