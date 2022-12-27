Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221227/universite-hastanesinde-11-yil-sahte-diplomayla-calisti-1065096292.html
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diplomayla çalıştı
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diplomayla çalıştı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T14:50+0300
2022-12-27T14:50+0300
türkiye
van
doktor
sahte doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/02/1053405141_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_27796781c6e30399ca0ca10ec4c2c7cd.jpg
Van'da üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışan kişi yakalandı.A.İ., Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaatta bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221224/iranli-kadinin-gittigi-suriyeli-doktor-sahte-cikti-goguslerini-kaybeden-kadin-mahkemeye-basvurdu-1064964075.html
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/02/1053405141_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_c448b8ced792c1d68feb6b68ea38d660.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
van, doktor, sahte doktor
van, doktor, sahte doktor

Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diplomayla çalıştı

14:50 27.12.2022
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878Doktor
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878
Abone olTelegram
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Zanlının işine son verilirken, savcılık soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
Van'da üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışan kişi yakalandı.

A.İ., Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaatta bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.
Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.
Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.
İranlı kadının gittiği Suriyeli doktor sahte çıktı, göğüslerini kaybeden kadın, mahkemeye başvurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
YAŞAM
İranlı kadının gittiği Suriyeli doktor sahte çıktı, göğüslerini kaybeden kadın, mahkemeye başvurdu
24 Aralık, 13:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала